Acasă » Știri » Pensionarii din România care vor primi 600 de lei de Paște și Crăciun, dar și 100 de lei lunar pentru facturi

Pensionarii din România care vor primi 600 de lei de Paște și Crăciun, dar și 100 de lei lunar pentru facturi

De: Alina Drăgan 09/02/2026 | 10:29
Pensionarii din România care vor primi 600 de lei de Paște și Crăciun, dar și 100 de lei lunar pentru facturi
Dublu sprijin pentru o categorie de pensionari

Vești bune vin pentru o parte dintre pensionari. Aceștia vor primi bani în plus. Sprijinul acordat pensionarilor este prevăzut a fi distribuit în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun. Mai mult, unii dintre aceștia primesc și câte 100 de lei lunar pentru plata facturilor. Cine sunt beneficiarii?

Anul 2026 s-a anunțat inițial unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. Însă, acum câteva ajutoare vin pentru pensionarii cu venituri mici.

Dublu sprijin pentru o categorie de pensionari

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat propunerile privind pachetul de solidaritate destinat pensionarilor. Acesta a precizat că vârstnicii o să primească un ajutor care este prevăzut a fi distribuit în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun.

Însă, cuantumul ajutorului este diferențiat, fiind stabilite trei categorii: 1.000 lei, 800 lei și 600 lei, în funcție de pensia încasată.

„În legătură cu pachetul de solidaritate, există trei linii principale. În primul rând, este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii.

Pensionarii cu venituri sub 1.500 lei, cu pensie sub 1.500 lei, care vor primi un cuantum de 1.000 lei, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun. Pensionarii cu pensia sub 2.000 lei, adică între 1.500 şi 2.000 lei, care vor primi tot în două tranşe o sumă totală de 800 lei şi pensionarii care au pensia maximă de 3.000 lei, care vor primi un sprijin de 600 lei”, a precizat Florin Manole.

Potrivit ministrului Muncii, impactul bugetar al acestei măsuri este de aproximativ 2,3 miliarde de lei.

De asemenea, și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat măsurile din pachetul de solidaritate destinate consumatorilor vulnerabili. Potrivit spuselor acestuia, cei cu venituri sub 2.500 de lei ar putea primi 100 de lei pe lună pentru plata gazelor, în sezonul rece. Mai mult, la electricitate ar urma să se mențină sprijinul de 50 de lei scăzut direct din factură.

„Din punct de vedere al consumatorilor vulnerabili pe segmentul de energie şi gaze naturale, propunerea venită din partea PSD este foarte clară, şi anume pentru bugetul anului 2026, pentru acei consumatori care au venituri sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificaţie de 100 de lei, lunar, în sezonul rece, care începe la 1 octombrie şi se termină la 31 martie. În acest caz vorbim despre iarna anului 2026 spre 2027.

Iar în cazul energiei electrice să continue schema de sprijin pentru consumatorii care de asemenea au până în 2.500 de lei, venituri nete, de 50 de lei minus la factură, în perioada cuprinsă între 31 martie 2026 şi 31 martie 2027”, a declarat ministrul Energiei.

Cresc pensiile cu 200 lei (50€) pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială

Noua normalitate de pe piața imobiliară. Pensionarii au ajuns să își caute colegi de apartament

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
Știri
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
Știri
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB
Digi24
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer...
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor.ro
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
Un român a plătit 70 de lei pentru un sandwich în aeroport. Ireal ce a găsit în interior
Un român a plătit 70 de lei pentru un sandwich în aeroport. Ireal ce a găsit în interior
Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!
Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!
Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ...
Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă!”
(P) Dinți ficși în 24 de ore: Ce presupune tratamentul
(P) Dinți ficși în 24 de ore: Ce presupune tratamentul
Vezi toate știrile
×