Pensionarii din România care vor primi 600 de lei de Paște și Crăciun, dar și 100 de lei lunar pentru facturi

Vești bune vin pentru o parte dintre pensionari. Aceștia vor primi bani în plus. Sprijinul acordat pensionarilor este prevăzut a fi distribuit în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun. Mai mult, unii dintre aceștia primesc și câte 100 de lei lunar pentru plata facturilor. Cine sunt beneficiarii?

Anul 2026 s-a anunțat inițial unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. Însă, acum câteva ajutoare vin pentru pensionarii cu venituri mici.

Dublu sprijin pentru o categorie de pensionari

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat propunerile privind pachetul de solidaritate destinat pensionarilor. Acesta a precizat că vârstnicii o să primească un ajutor care este prevăzut a fi distribuit în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun.

Însă, cuantumul ajutorului este diferențiat, fiind stabilite trei categorii: 1.000 lei, 800 lei și 600 lei, în funcție de pensia încasată.

„În legătură cu pachetul de solidaritate, există trei linii principale. În primul rând, este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii. Pensionarii cu venituri sub 1.500 lei, cu pensie sub 1.500 lei, care vor primi un cuantum de 1.000 lei, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun. Pensionarii cu pensia sub 2.000 lei, adică între 1.500 şi 2.000 lei, care vor primi tot în două tranşe o sumă totală de 800 lei şi pensionarii care au pensia maximă de 3.000 lei, care vor primi un sprijin de 600 lei”, a precizat Florin Manole.

Potrivit ministrului Muncii, impactul bugetar al acestei măsuri este de aproximativ 2,3 miliarde de lei.

De asemenea, și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat măsurile din pachetul de solidaritate destinate consumatorilor vulnerabili. Potrivit spuselor acestuia, cei cu venituri sub 2.500 de lei ar putea primi 100 de lei pe lună pentru plata gazelor, în sezonul rece. Mai mult, la electricitate ar urma să se mențină sprijinul de 50 de lei scăzut direct din factură.

„Din punct de vedere al consumatorilor vulnerabili pe segmentul de energie şi gaze naturale, propunerea venită din partea PSD este foarte clară, şi anume pentru bugetul anului 2026, pentru acei consumatori care au venituri sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificaţie de 100 de lei, lunar, în sezonul rece, care începe la 1 octombrie şi se termină la 31 martie. În acest caz vorbim despre iarna anului 2026 spre 2027. Iar în cazul energiei electrice să continue schema de sprijin pentru consumatorii care de asemenea au până în 2.500 de lei, venituri nete, de 50 de lei minus la factură, în perioada cuprinsă între 31 martie 2026 şi 31 martie 2027”, a declarat ministrul Energiei.

Cresc pensiile cu 200 lei (50€) pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială

Noua normalitate de pe piața imobiliară. Pensionarii au ajuns să își caute colegi de apartament