Cât câștigă un notar în România, în 2026. Ce sumă primește lunar

Veniturile notarilor din România continuă să fie un subiect de interes major în 2026, într-un context în care numărul tranzacțiilor imobiliare și al actelor notariale rămâne ridicat.

Spre deosebire de alte profesii juridice, câștigurile unui notar nu sunt stabilite printr-un salariu fix, ci provin din onorariile percepute pentru actele întocmite.

Cât câștigă un notar în România, în 2026

Acest sistem generează diferențe semnificative între veniturile unui notar stagiar, ale unui notar asociat și ale unui notar titular, în funcție de experiență, zona în care activează și volumul de clienți.

Notarii stagiari, aflați la început de carieră, au venituri mai reduse, deoarece lucrează sub coordonarea notarilor titulari și nu gestionează un portofoliu propriu de clienți.

Aceștia acumulează experiență în cadrul birourilor deja consacrate, iar câștigurile lor cresc treptat pe măsură ce dobândesc competențe și responsabilități suplimentare. Diferențele devin vizibile în momentul în care un notar avansează către statutul de asociat sau titular.

Ce sumă primește lunar

Notarii titulari, cei care conduc propriul birou, se află în categoria cu cele mai mari venituri. În funcție de numărul de tranzacții realizate lunar, câștigurile nete ale unui notar titular pot depăși frecvent intervalul de 10.000–15.000 RON.

În plus, în perioadele cu activitate intensă, precum lunile în care se înregistrează multe vânzări imobiliare, veniturile pot crește considerabil, deoarece onorariile sunt direct influențate de valoarea actelor întocmite. În orașele mari, unde cererea este ridicată, diferențele pot fi și mai mari.

O poziție intermediară este cea a notarilor asociați, care nu dețin propriul birou, dar contribuie activ la activitatea unuia deja existent. Veniturile acestora se situează în jurul unei medii de peste 7.000 RON lunar, cu variații importante în funcție de oraș, experiență și performanțele biroului. În unele cazuri, câștigurile pot depăși 12.000 RON, mai ales în birourile cu un flux mare de clienți și cu activitate constantă.

Un rol esențial în funcționarea unui birou notarial îl are și personalul administrativ. Secretarele și angajații responsabili de gestionarea documentelor, programărilor și relației cu publicul au salarii situate, în general, între 600 și 800 de euro pe lună. Aceste venituri depind de oraș, de dimensiunea biroului și de nivelul de responsabilitate al fiecărui post.

