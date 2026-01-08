Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia

Prețul procurilor notariale în 2026 rămâne un reper important pentru cei care au nevoie de împuterniciri pentru acte administrative, juridice sau tranzacții imobiliare.

Majoritatea procurilor au un tarif standard de 121 de lei, ceea ce face ca procedurile uzuale să fie previzibile și ușor de planificat.

Preț procură notarială 2026

În această categorie intră procura pentru ieșirea din țară a unui copil minor, indiferent de perioada deplasării, precum și procurile pentru ridicarea pașaportului, a cărții de identitate, a cazierului judiciar sau a diplomelor de bacalaureat, licență, foi matricole și alte acte de studii.

Tot 121 de lei costă și procurile pentru ridicarea pensiei sau alocației, pentru înmatricularea unui autoturism, reprezentarea la Registrul Auto Român sau radierea unui vehicul din evidențele fiscale.

Același tarif se aplică și pentru procurile necesare în operațiuni bancare, pentru reprezentarea la Registrul Comerțului sau pentru reprezentarea în instanță, precum și pentru obținerea unui duplicat de certificat de naștere, deces sau alte acte notariale.

De asemenea, procurile de reprezentare la diverse instituții care nu sunt listate în mod specific rămân tot la 121 de lei.

Cât plătești în funcție de tipul acesteia

Există însă și procuri cu tarife diferite, în special cele care implică proceduri digitale sau situații juridice complexe. Procura pentru depunerea declarațiilor online, accesul în Spațiul Privat Virtual al contabilului sau obținerea unei semnături electronice costă 151 de lei. Reprezentarea la succesiune are un tarif mai ridicat, de 155 de lei, fiind una dintre cele mai complexe procuri notariale.

În zona tranzacțiilor imobiliare, tarifele variază în funcție de tipul operațiunii: procura pentru vânzarea unui imobil, fie că este vorba despre apartament, casă sau teren, costă 149 de lei, în timp ce procurile pentru cumpărarea unui imobil sau pentru donație au un tarif de 125 de lei.

Cel mai ridicat preț îl are procura pentru împrumutul de folosință al unei mașini, care ajunge la 238 de lei, motivat de complexitatea și responsabilitatea juridică asociată acestui tip de împuternicire.

În 2026, românii beneficiază de tarife clare și diferențiate în funcție de tipul procurii, fapt care permite o planificare eficientă a oricărei proceduri administrative sau imobiliare.

