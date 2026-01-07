Acasă » Știri » Prețul real al unui metru cub de gaz în România, în 2026. Cum se calculează costul

De: David Ioan 07/01/2026 | 17:40
Costul unui metru cub de gaz în România rămâne un subiect de interes major pentru populație, în special în perioada rece, când consumul crește considerabil.

Pentru a înțelege cum ar putea evolua tarifele, este esențială analiza prețurilor actuale, a modului de calcul și a efectelor măsurilor de plafonare încă în vigoare.

În prezent, consumatorii casnici beneficiază de tarife reglementate, ca urmare a prelungirii schemei de protecție adoptate de autorități. Deși prețul gazului este exprimat în kilowați-oră, iar consumatorii sunt obișnuiți să raporteze costurile la metri cubi, diferența dintre aceste unități generează frecvent neclarități în interpretarea facturilor.

Conform legislației actuale, prețul maxim facturat pentru gazul natural furnizat populației este plafonat la 0,31 lei/kWh, TVA inclus, până la data de 31 martie 2026. Această limitare a tarifelor are rolul de a proteja gospodăriile de variațiile puternice ale prețurilor de pe piețele internaționale de energie.

Pentru a estima costul unui metru cub de gaz, trebuie avut în vedere că un metru cub de gaz natural conține, în medie, între 10 și 12 kWh. Aplicând tariful plafonat, rezultă un preț teoretic cuprins între 3,1 și 3,7 lei/m³, TVA inclus.

Această valoare reprezintă strict costul energiei furnizate și poate varia în funcție de tarifele de transport și distribuție stabilite de operatorii regionali. În practică, însă, facturile pot indica un cost total pe metru cub mult mai ridicat. Acest lucru se datorează includerii în prețul final a tarifelor reglementate pentru transport, distribuție, înmagazinare și alte componente obligatorii.

În anumite situații, prețul final plătit de consumatorii casnici poate ajunge la 14–15 lei/m³, potrivit unor analize recente privind evoluția pieței.

Plafonarea prețului la gaz a fost introdusă pentru a limita impactul creșterilor bruște din piață și pentru a oferi stabilitate financiară gospodăriilor. Ordonanța de Urgență nr. 6/2025 prevede menținerea acestei scheme până în primăvara anului 2026, când este programată încetarea mecanismului de protecție.

Executivul a decis extinderea măsurii pentru a asigura accesibilitatea prețurilor în sezonul rece 2025–2026, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru sistemele centralizate de încălzire.

După încheierea perioadei de plafonare, tarifele ar urma să fie stabilite din nou în funcție de piața liberă. Specialiștii avertizează că este posibilă o creștere moderată a prețurilor, influențată de costurile de achiziție angro, nivelul stocurilor, cererea sezonieră și condițiile de pe piața europeană a gazelor.

Pentru familiile care folosesc gazul natural pentru încălzire, gătit sau apă caldă, orice modificare a tarifelor poate avea un impact semnificativ asupra bugetului lunar. Menținerea plafonării până în martie 2026 oferă o perioadă de stabilitate, permițând consumatorilor să evite fluctuațiile bruște ale pieței energetice.

