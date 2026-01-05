Acasă » Știri » Taxa neștiută care s-a introdus în România de la 1 ianuarie 2026. Scumpirile nu vor întârzia să apară

De: Simona Tudorache 05/01/2026 | 14:08
În România, a mai apărut o taxă. De această dată sunt afectate construcțiile. Pentru proiectele aflate deja în lucru, momentul achiziției materialelor în această lună poate face diferența de cost la nivelul întregului proiect.

În 2026, costurile construcțiilor vor suferi majorări substanțiale ca urmare a aplicării taxei de carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene. Cele mai afectate vor fi materialele de bază, cum ar fi cimentul, fierul, oțelul și aluminiul, esențiale în majoritatea proiectelor de construcții din România.

Taxa care s-a introdus în România de la 1 ianuarie 2026

Noua taxă face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) și va introduce un cost suplimentar pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE. Acest cost va fi transferat, etapizat, în prețurile materialelor și, ulterior, în costul final al construcțiilor.

Potrivit specialiștilor, luna ianuarie 2026 va fi, practic, singura perioadă în care ne vom mai putea bucura de prețurile actuale, însă doar pentru materialele aflate deja în producție sau în stocurile existente.

Taxa de carbon scumpește materialele pentru construcții

Scumpirile nu se vor instala imediat. Se pregătesc deja noile structuri de cost, care vor fi introduse treptat, pe măsură ce intră în producție loturi realizate cu materie primă achiziționată la costuri mai mari.

Astfel, materialele fabricate cu materii prime cumpărate în 2025 vor putea fi livrate în continuare la prețurile actuale, în timp ce producția nouă, demarată în 2026, va reflecta integral noile costuri generate de taxa de carbon, energie și logistică.

România este dependentă de importuri din afara Uniunii Europene, în special pentru zona metalurgică și industrială. Printre principalii furnizori se numără Turcia, China și India, state care nu sunt integrate în sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii.

Aplicarea taxei de carbon va afecta direct aceste importuri, iar estimările din piață indică niște creșteri de 9–10% la nivel de materie primă și produs semifinit, în special pentru oțel, aluminiu și produse metalurgice.

Materialele de izolație nu suferă creșteri majore

Pentru moment, nu sunt anunțate creșteri majore în zona materialelor de izolație, precum polistirenul, vata minerală și alte sisteme termoizolante, acestea fiind mai puțin dependente de materiile prime intens carbonifere din afara UE. Ba mai mult, specialiștii avertizează că evoluțiile din energie și transport pot influența și aceste categorii pe termen mediu.

„Diferența, în perioada următoare, nu o va mai face cine are cel mai mic preț de listă, ci cine reușește să planifice, să cumpere din timp și să optimizeze corect achizițiile”, spune Cosmin Raileanu.

Anul 2026 va aduce o schimbare structurală în formarea prețurilor din construcții. Taxa de carbon, dependența de importuri non-UE și efectul în lanț asupra execuției vor face ca proiectele începute sau contractate în 2026 să fie semnificativ mai scumpe decât cele din 2025.

