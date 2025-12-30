Taxa care va crește cu 70%, de la 1 ianuarie 2026. Românii sunt revoltați

Anul 2026 vine cu noi scumpiri de taxe, iar pentru unii români situația nu este deloc roz. Există taxe care cresc și cu 70% de la 1 ianuarie 2026. Oamenii s-au revoltat și spun că nu au de unde plăti. Care este taxat ce îi împovărează pe unii dintre români?

Anul nou aduce vești cât se poate de proaste pentru locuitorii din Galați. De la 1 ianuarie 2026, taxa pentru gunoi crește semnificativ, de la 170 de lei la aproape 300 de lei pe persoană. Creșterea bruscă a stârnit nemulțumire și revoltă, mai ales în condițiile în care mulți localnici reclamă faptul că serviciile nu s-au îmbunătățit, iar noile ghene inteligente instalate în oraș nu sunt folosite.

Taxa care va crește cu 70%, de la 1 ianuarie 2026

De la începutul anului viitor, gălățenii vor avea de plătit 288 de lei pe an pentru taxa de salubrizare, față de 170 de lei cât achită în prezent. Practic, este vorba despre o creștere de aproximativ 70%, una dintre cele mai mari majorări de acest tip.

Impactul este și mai mare pentru familii. De exemplu, o gospodărie cu doi adulți și doi copii va ajunge să plătească peste 1.100 de lei anual doar pentru colectarea gunoiului menajer. Oamenii sunt revoltați și spun că această taxă este greu de suportat în contextul actual.

Mulți gălățeni spun deja că vor amâna plata până la finalul anului următor, chiar dacă asta înseamnă că vor pierde reducerea de 10% acordată celor care își achită dările până pe 31 martie.

„Drastică, tragică, va fi greu. Muncim ca să supraviețuim, muncim mai mult. În niciun caz nu (n.r. nu va plăti). Pentru că nu ne permitem, avem alte priorități, prioritatea noastră sunt copiii, probabil că vom plăti în decembrie”, spune un localnic.

Deși oamenii sunt revoltați, pe de cealaltă parte autoritățile locale susțin însă că majorarea era inevitabilă. Potrivit Primăriei Galați, creșterea taxei este justificată de costurile tot mai mari din sistemul de salubrizare.

„Creșterea taxei de salubrizare în anul 2026 se impune având în vedere creșterea costurilor de colectare, de transport și de depozitare a deșeurilor”, a declarat Petrică Pațilea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați.

Nemulțumirea este cu atât mai mare cu cât, în multe cartiere, gunoiul continuă să fie colectat în pubele vechi, în timp ce containerele ecologice moderne stau nefolosite.

