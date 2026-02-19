Acasă » Știri » Câți ani are, de fapt, Meghan Markle? Teoria conspirației despre vârsta reală a Ducesei de Sussex și cum a ajuns internetul să o acuze că minte

De: Veronica Mavrodin 19/02/2026 | 11:22
Deși Meghan Markle declară oficial că s-a născut pe 4 august 1981, internetul nu renunță la teoriile conspirației despre vârsta sa reală. Cu fiecare aniversare, zvonurile reapar, iar unii susțin că Ducesa de Sussex ar fi, de fapt, mai în vârstă decât spune.

Meghan Markle a împlinit 44 de ani pe 4 august, însă nu toată lumea este convinsă că acesta este vârsta ei reală. De-a lungul timpului, mai multe teorii conspiraționiste au circulat online, sugerând că ducesa nu ar fi născută în 1981, ci cu câțiva ani mai devreme.

Pe Reddit, un utilizator a deschis o discuție extrem de aprinsă.  Acesta a invocat inclusiv declarațiile unui jurnalist și ale unui YouTuber care au descris-o drept fiind în „late 40s” ( n.r: spre finalul vârstei de 40 de ani) , ceea ce ar indica o vârstă mai mare.

Teoria „1977”

În 2023, Newsweek a relatat despre o altă teorie virală, potrivit căreia Meghan s-ar fi născut în 1977

Meghan Markle și tatăl ei. Sursa foto: Profimedia

În clipul intitulat: „Meg are de fapt 45 de ani! Samantha dezvăluie adevărata vârstă a lui Meghan în instanță: S-a născut în 1977”, naratorul susține că documente depuse în instanță de sora ei ar arăta acest lucru.

„Documentele depuse în instanță de sora ei arată că Meghan s-a născut în 1977. Meghan și-ar fi dezvăluit adevărata vârstă și într-un alt proces, la Londra, în 2021.”

Videoclipul citează și un mesaj de pe Twitter, de acum câțiva ani, care o numește pe Meghan „Pinocchio” și încearcă să calculeze diferența de vârstă dintre ea și sora sa:

„Doamne, îți dai seama că și-a dezvăluit adevărata vârstă. ‘Pinocchio’ a declarat în documentul pe care l-ai arătat că avea doi ani când Samantha avea 15 ani și s-a mutat în cealaltă parte a orașului. Asta înseamnă că există o diferență de 13 ani între ele. Samantha, născută în noiembrie 1964, are astăzi 57 de ani. ‘Pinocchio’ este cu 13 ani mai tânără. Acea mică scăpare înseamnă că ‘Pinocchio’ are 44 de ani. Te-am prins!”

„Oamenii cred că minte în legătură cu vârsta ei pentru a nu părea mult mai în vârstă decât soțul ei. Teoretic ar putea fi, pentru că are suficienți bani pentru a susține o astfel de minciună.”

Ce spune chiar familia

În cartea sa, The Diary of Princess Pushy’s Sister, Samantha Markle infirmă indirect aceste teorii, menționând anul 1981, ca cel al nașterii surorii sale:

„Marea Migrație din 1632 i-a adus pe strămoșii noștri timpurii în Statele Unite din Anglia, cu Mayflower și nava Lyon, dar marea migrație a genelor a adus nava «Meghan Flower» să acosteze la casa noastră pe 31 august 1981. Sora mea mai mică era de origine mixtă, frumoasă și avea culoarea unei piersici și a unui trandafir”, se arată în text.

Ce spun documentele oficiale

Potrivit registrelor oficiale din California, Rachel Meghan Markle,  numele său complet, figurează cu data de naștere 4 august 1981 în California Birth Index, conform familysearch.org. Această dată confirmă versiunea susținută de Meghan și contrazice speculațiile apărute în mediul online.

Sursa foto: Profimedia

În plus, aceeași dată de naștere apare și în documentele oficiale depuse la Companies House în Marea Britanie, în perioada în care Meghan și Prințul Harry aveau o companie publică înregistrată în Regatul Unit, cunoscută inițial sub numele de Sussex Royal, notează Newsweek.

De unde au pornit teoriile conspirației

Deși Newsweek a verificat aceste afirmații și a concluzionat că sunt false, menționează că Meghan ar fi „încurcat ușor” diferențele de vârstă dintre ea și frații săi în e-mailuri trimise fostului său secretar de comunicare, Jason Knauf. „Inițial sugerează o diferență de treisprezece ani între ea și Samantha și de cincisprezece ani între ea și Tom Jr., înainte de a afirma ulterior că diferența ar fi de șaisprezece ani.”

Mai mult, Meghan a recunoscut, la un moment dat, că i s-a spus să mintă în privința vârstei pentru a avea un avantaj la castinguri.

În 2015 declara: „Cred că, pentru actrițe, industria presupune că au o dată de expirare.

Mi se spune mereu: «Nu-ți spune vârsta». Am 33 de ani și sunt foarte confortabilă cu asta. Dacă cineva are o problemă, este problema lui, nu a mea. Cred că în televiziune începe să se vadă o schimbare, cu femei care nu mai sunt în douăzeci și ceva de ani, dar care interpretează roluri puternice.”

