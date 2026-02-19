Acasă » Știri » Știri externe » Răsturnare de situație în cazul morții celebrei vedete TV. A lăsat un bilet de adio

Răsturnare de situație în cazul morții celebrei vedete TV. A lăsat un bilet de adio

De: Daniel Matei 19/02/2026 | 11:25
Răsturnare de situație în cazul morții celebrei vedete TV. A lăsat un bilet de adio
Sursa foto: Profimedia

Celebra personalitate TV Anne Burrell, cunoscută pentru aparițiile sale în emisiuni culinare, ar fi lăsat un bilet de adio înainte de moartea sa.

Poliția din New York (NYPD) spune că un anchetator a găsit un „bilețel de adio” în dormitorul principal al casei lui Anne din Brooklyn, după moartea acesteia din iunie 2025, care ulterior a fost declarată oficial drept sinucidere, a declarat o sursă din rândul anchetatorilor pentru TMZ. Pe lângă biletul de adio, anchetatorul NYPD ar fi găsit însemnări „suicidare” în jurnalul său pe un pat din aceeași cameră cu biletul.

Anne a fost găsită inconștientă în casa ei din Brooklyn, după ce personalul de la serviciile de urgență a primit un apel despre o femeie care avea nevoie de asistență medicală. Paramedicii nu au putut să o resusciteze pe Burrell și a fost declarată decedată.

Soțul lui Anne, Stuart Claxton, a găsit-o întinsă pe podeaua din baia casei, iar sursele TMZ susțin că lângă trupul acesteia au fost descoperite mai multe pastile.

Anne Burrell s-a sinucis

În iulie, Serviciul de Medicină Legală din New York a stabilit că cauza oficială a morții ca fiind sinuciderea, prin „intoxicație acută din cauza efectelor combinate ale difenhidraminei, etanolului, cetirizinei și amfetaminei”.

Anne, originară din New York, a prezentat emisiunile „Secretele unui bucătar de restaurant” și „Cei mai răi bucătari din America” de la postul Food Network, printre altele. De asemenea, ea a mai apărut și în franciza „Iron Chef”.

La momentul morții, vedeta avea doar 55 de ani. Potrivit presei, Anne părea fericită în ultima sa postare pe rețelele de socializare înainte de moarte, zâmbind într-un selfie postat cu puțin timp înainte de a fi găsită moartă.

Îndrăgita vedetă de emisiuni de bucătarie a murit în dimineața zilei de marți, 17 iunie 2025, în casa ei din Brooklyn, New York.

În vârstă de 55 de ani, Burrell a fost găsită „inconștientă și fără semne vitale” acasă, în jurul orei 7:50 a.m., marți, 17 iunie, a declarat Departamentul de Poliție din New York. Departamentul de Urgențe „a sosit rapid, dar a declarat-o decedată la fața locului”, a spus Poliția.

Tags:

