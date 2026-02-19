Răsturnare de situație în cazul morții celebrei vedete TV. A lăsat un bilet de adio

Celebra personalitate TV Anne Burrell, cunoscută pentru aparițiile sale în emisiuni culinare, ar fi lăsat un bilet de adio înainte de moartea sa.

Poliția din New York (NYPD) spune că un anchetator a găsit un „bilețel de adio” în dormitorul principal al casei lui Anne din Brooklyn, după moartea acesteia din iunie 2025, care ulterior a fost declarată oficial drept sinucidere, a declarat o sursă din rândul anchetatorilor pentru TMZ. Pe lângă biletul de adio, anchetatorul NYPD ar fi găsit însemnări „suicidare” în jurnalul său pe un pat din aceeași cameră cu biletul.

Anne a fost găsită inconștientă în casa ei din Brooklyn, după ce personalul de la serviciile de urgență a primit un apel despre o femeie care avea nevoie de asistență medicală. Paramedicii nu au putut să o resusciteze pe Burrell și a fost declarată decedată.

Soțul lui Anne, Stuart Claxton, a găsit-o întinsă pe podeaua din baia casei, iar sursele TMZ susțin că lângă trupul acesteia au fost descoperite mai multe pastile.

În iulie, Serviciul de Medicină Legală din New York a stabilit că cauza oficială a morții ca fiind sinuciderea, prin „intoxicație acută din cauza efectelor combinate ale difenhidraminei, etanolului, cetirizinei și amfetaminei”.

Anne, originară din New York, a prezentat emisiunile „Secretele unui bucătar de restaurant” și „Cei mai răi bucătari din America” de la postul Food Network, printre altele. De asemenea, ea a mai apărut și în franciza „Iron Chef”.

La momentul morții, vedeta avea doar 55 de ani. Potrivit presei, Anne părea fericită în ultima sa postare pe rețelele de socializare înainte de moarte, zâmbind într-un selfie postat cu puțin timp înainte de a fi găsită moartă.

