Doliu în muzică! Celebrul rapper a murit la 25 de ani. Cauza morții, un mister

Lil Poppa, un rapper de 25 de ani din Florida, a murit misterios în această dimineață. În urmă cu aproape o săptămână, artistul lansase o nouă melodie. În acest moment nu se cunosc detalii depre ce i-a provocat moartea, dar autoritățile americane competente au transmis că acest caz se află sub atenția oficialilor și că urmează să aibă loc o anchetă pentru a stabili motivele tragicului deces.

Janarious Mykel Wheeler, pe numele său real, a decedat la tânăra vârsta de 25 de ani, chiar după șase zile de la lansarea ultimei lui melodii „Out of Town Bae”. Autoritățile americane care se ocupă de caz au spus că încă nu a fost descoperită cauza morții, urmând să continue investigațiile, potrivit site-ului de știri TMZ.

Sfârșit tragic la o vârstă fragedă

Lil Poppa, așa cum se intitula tânărul în fața fanilor săi, a murit în această dimineață în jurul orei 11:20 a Americii. Potrivit informațiilor primite din partea Examinatorului Medical al Comitatului Fulton din Georgia, SUA, se pare că motivul care i-a provocat tânărului sfârșitul nu este cunoscut. Totuși, autoritățile specializate au transmis site-urilor de știri că se va demara o anchetă de investigare pentru a afla ce a provocat tragedia, arată TMZ.

Lil Poppa a fost născut în 2000 și a început să fie interesat de rap încă de când acesta avea vârsta de 7 ani. A fost născut în Jacksonville, Florida, acolo unde acesta a început să realizeze lucrări muzicale pentru Biserica la care acesta mergea. După această perioadă, a început să exploreze lumea muzicii non-religioase, total diferită de ceea ce auzise pe timpul în care era doar un copil, relatează pitchfork.com.

Ulterior, în 2018, Lil Poppa a lansat prima sa piesă intitulată „Purple Hearts”, o piesă în care artistul vorbea despre cum a supraviețuit în urma unui atac armat în orașul natal. După o perioadă de ani, piesa a fost inclusă în albumul său „Under Investigation”, potrivit pitchfork.com.

Pasionat de rap

În 2022, artistul a semnat cu casa de discuri Collective Music Group, iar acest lucru a fost o treaptă importantă în cariera sa. După ce a semnat cu casa de discuri, acesta a avut mai multe piese cunoscute, printre care se numără și „Love and War”, „Mind Over Matter” și „HAPPY TEARS”.

Ultima sa melodie lansată a fost „Out of Town Bae”, care a apărut în urmă cu șase zile. Lill Poppa avea planificat un concert luna viitoare în New Orleans, mai menționează TMZ.

