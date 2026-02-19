Cum se calculează, de fapt, întreținerea la bloc. Ce prevede legea

Pe lângă cei care locuiesc la bloc dintotdeauna, mulți optează pentru închirierea unui apartament, mai ales cei care sunt condiționați de distanța dintre casă și locul în care lucrează. Deși plata întreținerii trebuie să fie achitată în fiecare lună până la o dată anume, nu mulți știu ce plătesc, de fapt. Sumele afișate în tabelul de plată pot fi diferite de la lună la lună, dar există chiriași sau proprietari care nu știu cum se calculează această întreținere.

Pentru a lămuri această dilemă, avocatul Gelu Pușcaș a publicat recent o analiză în care explică exact cum se împart cheltuielile pentru apartamente și expune diferențele de prețuri pentru cei care beneficiază de balcon.

Ce reprezintă cota utilă și suprafața construită

Gelu Pușcaș spune că Legea nr 196/2018 nu oferă concrete despre aceste diferențe semnificative în calculul întreținerilor: „înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puțin 3 unități de proprietate imobiliară”.

Fapt pentru care acesta se folosește de o altă lege pentru a explica întreaga situație și citează din Legea 114/1996, care spune că: „Suprafața utilă a locuinței este suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: cameră de zi, dormitoare, băi, WC, duș, bucătărie, spații de depozitare și de circulație din interiorul locuinței.”, conform actului normativ.

Totuși, această lege susține că balcoanele, pragurile cu deschideri de până la un metru, sobele și spațiile destinate reșourilor de încălzire și cazanelor, cu câte 0,50 metri pătrați pe fiecare zonă nu se pun la calcul atunci când vorbim despre suprafața utilă.

În timp ce suprafața utilă se referă strict la spațiile din interiorul apartamentului, la suprafața construită se adaugă suprafața utilă și grosimea pereților.

Cum se calculează întreținerea

Potrivit Legii 196/2018, în calcului întreținerii unui apartament trebuie să avem în vedere și cota-parte indiviză, adică procentul comun al locatarului cu vecinii de bloc, în funcție de suprafața utilă a apartamentului în care locuiește. Pe scurt, legea se referă că trebuie să achiți întreținerea, după ce s-au calculat suprafața utilă a apartamentului și suma suprafețelor utile din tot blocul, relatează capital.ro.

În legea 196/2018 sunt menționate următoarele:

„l) cotă-parte indiviză – cota-parte de proprietate comună forțată, exprimată procentual, care îi revine fiecărui proprietar individual și este calculată ca raportul dintre suprafața utilă a proprietății individuale și suma suprafețelor utile ale tuturor proprietăților individuale din condominiu. Suma cotelor-părți indivize trebuie să fie egală cu 100%; în caz contrar, acestea trebuie recalculate prin grija președintelui asociației de proprietari, conform suprafețelor utile;”, este menționat în lege.

