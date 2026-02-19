Acasă » Știri » Cum se calculează, de fapt, întreținerea la bloc. Ce prevede legea

Cum se calculează, de fapt, întreținerea la bloc. Ce prevede legea

De: Iancu Tatiana 19/02/2026 | 12:41
Cum se calculează, de fapt, întreținerea la bloc. Ce prevede legea
Cum se calculează întreținerea

Pe lângă cei care locuiesc la bloc dintotdeauna, mulți optează pentru închirierea unui apartament, mai ales cei care sunt condiționați de distanța dintre casă și locul în care lucrează. Deși plata întreținerii trebuie să fie achitată în fiecare lună până la o dată anume, nu mulți știu ce plătesc, de fapt. Sumele afișate în tabelul de plată pot fi diferite de la lună la lună, dar există chiriași sau proprietari care nu știu cum se calculează această întreținere.

Pentru a lămuri această dilemă, avocatul Gelu Pușcaș a publicat recent o analiză în care explică exact cum se împart cheltuielile pentru apartamente și expune diferențele de prețuri pentru cei care beneficiază de balcon.

Ce reprezintă cota utilă și suprafața construită

Gelu Pușcaș spune că Legea nr 196/2018 nu oferă concrete despre aceste diferențe semnificative în calculul întreținerilor: „înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puțin 3 unități de proprietate imobiliară”.

Fapt pentru care acesta se folosește de o altă lege pentru a explica întreaga situație și citează din Legea 114/1996, care spune că: „Suprafața utilă a locuinței este suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: cameră de zi, dormitoare, băi, WC, duș, bucătărie, spații de depozitare și de circulație din interiorul locuinței.”, conform actului normativ.

Întreținere bloc
Întreținere bloc

Totuși, această lege susține că balcoanele, pragurile cu deschideri de până la un metru, sobele și spațiile destinate reșourilor de încălzire și cazanelor, cu câte 0,50 metri pătrați pe fiecare zonă nu se pun la calcul atunci când vorbim despre suprafața utilă.

În timp ce suprafața utilă se referă strict la spațiile din interiorul apartamentului, la suprafața construită se adaugă suprafața utilă și grosimea pereților.

Cum se calculează întreținerea

Potrivit Legii 196/2018, în calcului întreținerii unui apartament trebuie să avem în vedere și cota-parte indiviză, adică procentul comun al locatarului cu vecinii de bloc, în funcție de suprafața utilă a apartamentului în care locuiește. Pe scurt, legea se referă că trebuie să achiți întreținerea, după ce s-au calculat suprafața utilă a apartamentului și suma suprafețelor utile din tot blocul, relatează capital.ro.

În legea 196/2018 sunt menționate următoarele:

„l) cotă-parte indiviză – cota-parte de proprietate comună forțată, exprimată procentual, care îi revine fiecărui proprietar individual și este calculată ca raportul dintre suprafața utilă a proprietății individuale și suma suprafețelor utile ale tuturor proprietăților individuale din condominiu. Suma cotelor-părți indivize trebuie să fie egală cu 100%; în caz contrar, acestea trebuie recalculate prin grija președintelui asociației de proprietari, conform suprafețelor utile;”, este menționat în lege.

Vezi și:

Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Amendă de la 500 la 1500 de lei pentru cei care stau la bloc și ignoră această regulă. Ce prevede legea
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Știri
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Știri
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate…
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini
Digi24
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
go4it.ro
Sfatul brutal de 400 mil. dolari al „blondei de la drept”: „Nu-ți mai urma visurile”
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat ...
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului ...
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate ...
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Vezi toate știrile
×