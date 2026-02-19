Acasă » Știri » Doliu în IPJ Vrancea! Polițista Elena Tudor Cernica a murit la 38 de ani

Doliu în IPJ Vrancea! Polițista Elena Tudor Cernica a murit la 38 de ani

De: Anca Chihaie 19/02/2026 | 13:13
Doliu în IPJ Vrancea! Polițista Elena Tudor Cernica a murit la 38 de ani
Doliu în IPJ Vrancea! Polițista Elena Tudor Cernica a murit la 38 de ani

Vestea decesului Elenei Tudor Cernica a adus multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea. Tânăra mamă s-a stins din viață marți, 17 februarie 2026, după o luptă îndelungată cu o afecțiune severă care, în ultimele luni, i-a afectat grav starea de sănătate și i-a grăbit sfârșitul. Parcursul ei de viață a fost marcat de încercări dificile, dar și de momente în care a demonstrat o putere remarcabilă de a merge mai departe, în ciuda obstacolelor medicale și emoționale.

Elena a lucrat ca polițistă în cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, unde și-a desfășurat activitatea cu seriozitate și implicare. Cei care au interacționat cu ea o descriu ca pe o persoană echilibrată, responsabilă și profund dedicată rolului pe care îl avea în comunitate.

Polițista Elena Tudor Cernica a murit la 38 de ani

Problemele medicale au apărut în februarie 2018, când medicii au diagnosticat-o cu o tumoră cerebrală. În urma investigațiilor, aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale în Germania, urmată de o perioadă lungă de tratament și recuperare. După operație, a reușit să revină la viața de familie și să își continue activitățile zilnice, menținând legătura cu mediul profesional și cu apropiații.

Decesul său a generat reacții de profundă tristețe în rândul colegilor și al celor care au cunoscut-o. Moartea prematură a polițistei a adus un val de emoție în comunitatea locală, unde era cunoscută atât pentru activitatea profesională, cât și pentru rolul de mamă și membru activ al familiei sale.

„Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veşnice a fostei noastre colege, ELENA TUDOR CERNICA, care a făcut parte din familia polițiștilor vrânceni şi a servit cu responsabilitate, demnitate şi profesionalism instituția și comunitatea. În aceste momente de profundă durere, adresăm sincere condoleante familiei îndoliate și tuturor celor care au cunoscut-o.”, a transmis IPJ Vrancea.

Elena Tudor Cernica a activat în cadrul poliției vrâncene, unde a fost cunoscută pentru seriozitate, disciplină și implicare în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. În perioada în care a făcut parte din instituție, a participat la activități specifice menținerii ordinii publice și a fost apreciată pentru modul responsabil în care și-a exercitat profesia.

Un băiețel de 3 ani din Tulcea a murit în condiții controversate. Mama minorului și concubinul femeii sunt în arest

Incident grav în Mureș! Bărbat de 45 de ani, sfâșiat de o ursoaică cu pui la o stână

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Știri
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Știri
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate…
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu...
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în Satul Olimpic
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de...
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania...
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea...
Parteneri
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse!...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Digi 24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile...
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini
Digi24
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
4%, cifra critică a Rusiei. Cum pune economia „pe butuci” țarul Putin?
go4it.ro
4%, cifra critică a Rusiei. Cum pune economia „pe butuci” țarul Putin?
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că i-ar fi divulgat informații confidențiale lui Epstein
Gandul.ro
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua lui pentru că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat ...
Justițiarul de pe TikTok VS Marian Calimandruc, în direct, la Dan Capatos Show. După ce a escrocat zeci de femei, „loverboy-ul” din Vaslui spune tot
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 628. Găsește-l pe cel diferit!
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului ...
Regele Charles, prima reacție după ce Prințul Andrew a fost arestat! Anchetă în cazul dosarului legat de Jeffrey Epstein
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
BANCUL ZILEI | De ce gripa este răspândită de femei
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate ...
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Vezi toate știrile
×