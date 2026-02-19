Doliu în IPJ Vrancea! Polițista Elena Tudor Cernica a murit la 38 de ani

Vestea decesului Elenei Tudor Cernica a adus multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea. Tânăra mamă s-a stins din viață marți, 17 februarie 2026, după o luptă îndelungată cu o afecțiune severă care, în ultimele luni, i-a afectat grav starea de sănătate și i-a grăbit sfârșitul. Parcursul ei de viață a fost marcat de încercări dificile, dar și de momente în care a demonstrat o putere remarcabilă de a merge mai departe, în ciuda obstacolelor medicale și emoționale.

Elena a lucrat ca polițistă în cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, unde și-a desfășurat activitatea cu seriozitate și implicare. Cei care au interacționat cu ea o descriu ca pe o persoană echilibrată, responsabilă și profund dedicată rolului pe care îl avea în comunitate.

Polițista Elena Tudor Cernica a murit la 38 de ani

Problemele medicale au apărut în februarie 2018, când medicii au diagnosticat-o cu o tumoră cerebrală. În urma investigațiilor, aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale în Germania, urmată de o perioadă lungă de tratament și recuperare. După operație, a reușit să revină la viața de familie și să își continue activitățile zilnice, menținând legătura cu mediul profesional și cu apropiații.

Decesul său a generat reacții de profundă tristețe în rândul colegilor și al celor care au cunoscut-o. Moartea prematură a polițistei a adus un val de emoție în comunitatea locală, unde era cunoscută atât pentru activitatea profesională, cât și pentru rolul de mamă și membru activ al familiei sale.

„Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veşnice a fostei noastre colege, ELENA TUDOR CERNICA, care a făcut parte din familia polițiștilor vrânceni şi a servit cu responsabilitate, demnitate şi profesionalism instituția și comunitatea. În aceste momente de profundă durere, adresăm sincere condoleante familiei îndoliate și tuturor celor care au cunoscut-o.”, a transmis IPJ Vrancea.

Elena Tudor Cernica a activat în cadrul poliției vrâncene, unde a fost cunoscută pentru seriozitate, disciplină și implicare în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. În perioada în care a făcut parte din instituție, a participat la activități specifice menținerii ordinii publice și a fost apreciată pentru modul responsabil în care și-a exercitat profesia.

