Fostul prinț Andrew a fost arestat. Fratele Regelui Charles e implicat în dosarul Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în timpul exercitării unei funciții publice.

Poliția spune că fratele regelui Charles este în arest, iar ofițerii efectuează percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk, scrie BBC.

Mai multe mașini de Poliție au sosit la moșia Sandringham din Norfolk în această dimineață. Totul vine după ce poliția din Thames Valley a declarat că a primit o plângere potrivit căreia fostul prinț ar fi divulgat informații confidențiale către Jeffrey Epstein.

Andrew, care împlinește 66 de ani chiar astăzi, a negat în repetate rânduri acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, dar se pare că autoritățile iau în considerare plângerile la adresa acestuia.

„Ca parte a anchetei, am arestat astăzi, 19 februarie, un bărbat de aproximativ șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în funcție publică, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în custodia poliției în acest moment.

Nu vom dezvălui numele bărbatului arestat, conform directivelor naționale. De asemenea, vă rugăm să rețineți că acest caz este în curs (…)”, transmite Poliția într-un comunicat.

Autoritățile precizează că acțiunile polițiștilor nu reprezintă o sentință, iar Andrew este în acest moment doar anchetat, nu considerat vinovat a priori.

Victimele lui Epstein au cerut ca Andrew să fie urmărit penal

Victimele lui Jeffrey Epstein au cerut recent ca Andrew să fie urmărit penal înainte de publicarea unor noi documente din dosarul Epstein.

Marina Lacerda, care avea 14 ani când a fost abuzată de Epstein, a declarat că fostul Duce de York ar fi fost arestat până acum „dacă ar fi fost un tip obișnuit”.

Printre un lot de documente publicate la începutul acestei săptămâni de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) se număra un e-mail, aparent de la Andrew, prin care îi cerea lui Ghislaine Maxwell să-i găsească „niște noi prieteni nepotriviți”. Într-un al doilea e-mail, complicele lui Epstein i-a cerut unui prieten din Peru să aranjeze niște „vizite turistice pe două picioare” cu fete „inteligente, frumoase, distractive și din familii bune” pentru un prieten pe nume „Andrew”.

Anul trecut, regele Charles III al Marii Britanii i-a retras titlul princiar fratelui său Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum ca Andrew Mountbatten-Windsor. Contractul de închiriere de la Royal Lodge, care i-a oferit până acum protecție legală pentru a locui acolo, va fi reziliat, iar el se va muta într-o altă locuință privată. Aceste măsuri sunt considerate necesare, chiar dacă el continuă să nege acuzațiile formulate împotriva sa. Majestățile lor își reafirmă compasiunea pentru victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, arăta un comunicat al Casei Regale britanice.

Decizia a fost luată după ce presa britanică a publicat fragmente din memoriile postume ale acuzatoarei lui Andrew, Virginia Giuffre, care s-a sinucis în aprilie, la vârsta de 41 de ani. În carte, ea susține că prințul „credea că a face sex cu mine era dreptul său din naștere”.

