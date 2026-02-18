Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei

Oamenii care trăiesc la bloc trebuie să știe că perturbarea liniștii vecinilor poate aduce sancținui grave. Nimic nu e mai puțin plăcut decât să auzi la primele ore al dimineții cum vecinul tău se apucă de renovări. Plăcut nu e nici să stai cu frică atunci când, după o perioadă îndelungată în care nu te-ai întâlnit cu prietenii tăi, să auzi soneria, să deschizi ușa și să vezi că petrecerii tale i se alătură și un domn polițist.

Locuitorii blocurilor sunt mai puțin norocoși în ceea ce privește liberul arbitru – nu pot asculta muzică la volumul pe care îl vor și nu pot începe sau continua reabilitarea apartamentului la anumite ore.

Ce spune legea

Potrivit Monitorului Oficial, tulburarea liniștii publice este pedepsită indiferent de zilele săptămânii. Conform Legii nr. 61/1991: „Pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică necesar desfășurării normale a activității economice și social-culturale și promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană, cetățenii sunt obligați să aibă un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legilor țării și al normelor de conviețuire socială.”

Între orele 22:00-08:00 și 13:00-14:00, oamenii trebuie să se conformeze legii. Totuși, un rol important în buna defășurare a activităților din bloc îl are Asociația de Propietari, care poate decide programul în care trebuie păstrată o decență cu scopul de a nu pune în dificultate buna funcționare a relațiilor dintre locatari.

Locuitorii blocurilor trebuie să respecte regulile în care se menționează clar faptul că deranjarea oridinii publice și a locatarilor în orele care nu se încadrează în intervalele orare de noapte și ale prânzului va fi sancționată.

Amendă și de 6.000 de lei

În contextul în care locatarii blocului semnalează, indiferent de oră, o petrecere la care muzica depășește 35 dB, potivit proiectului de lege intitulat „Legea Zgomotului”, la prima abatere aceștia pot primi amendă cuprinsă între 500-1.500 de lei. Dacă reclamațiile continuă în următoarele 24 de ore, organele legii pot amenda persoana răspunzătoare cu 2.000 până la 6.000 de lei.

Conform Monitorului Oficial: „25) tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă”.

Mulți oameni cred că în intervalul orar nemenționat în Monitorul Oficial, oricine are dreptul să desfășoare ce activitate vrea, și că nu zontează zgomotul, volumul și ocupația propriu zisă. Lucrurile stau complet diferit, iar indiferent de ceea ce se întâmplă în apartamentul unui vecin, acesta trebuie să păstreze decența și limita bunului simț.

