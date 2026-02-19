Credit ipotecar 2026. Cât durează aprobarea și care sunt documentele necesare

În 2026, creditul ipotecar rămâne una dintre cele mai accesibile soluții pentru românii care vor să cumpere sau să construiască o locuință, oferind posibilitatea de a finanța o parte semnificativă din preț fără a epuiza economiile personale. Experții avertizează însă că succesul obținerii unui astfel de împrumut depinde de pregătirea financiară și de documentele puse la punct.

Un credit ipotecar este un împrumut pe termen lung în care proprietatea achiziționată servește drept garanție. Spre deosebire de creditele de consum sau cele de nevoi personale, care nu necesită garantarea cu un bun, ipotecarul presupune angajamente mai stricte, dar și sume mai mari, rambursabile pe perioade de 10 – 30 de ani.

Cât durează aprobarea și care sunt documentele necesare

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să aibă venituri stabile, verificabile, un istoric de credit curat și resurse suficiente pentru avansul cerut de bancă. În 2026, procentul minim al avansului începe de la 15% pentru creditele în lei, iar în unele cazuri mai complexe sau pentru sume mari poate depăși 30%. În funcție de bancă, pot accesa creditul ipotecar atât persoane fizice, cât și persoane juridice sau cetățeni străini cu rezidență legală în România.

Avantajele unui astfel de credit includ posibilitatea de a cumpăra o locuință fără a plăti întreaga sumă din economii, flexibilitatea perioadei de rambursare și opțiunea de a alege între dobândă fixă sau variabilă. Dezavantajele sunt legate de costul total al creditului, influențat de evoluția indicilor de dobândă, și de riscul pierderii proprietății în caz de întârziere la plată.

Timpul de aprobare al unui credit ipotecar depinde în mare măsură de cât de bine sunt pregătite documentele și de viteza cu care banca le verifică. În România, procesul poate dura între 4 și 8 săptămâni dacă nu apar situații neprevăzute, cum ar fi clarificări legate de venituri sau de proprietate. Această perioadă include analiza dosarului, evaluarea bonității solicitantului, verificările juridice și tehnice ale imobilului și aprobările interne ale băncii. După decizia de aprobare, semnarea contractului la notar și înscrierea în Cartea Funciară mai pot adăuga 1 – 4 săptămâni.

Documentele necesare pentru credit

Pentru a accelera procesul, este esențial ca solicitantul să pregătească următoarele acte:

Actul de identitate;

Documente care dovedesc veniturile (adeverințe salariale, declarații fiscale);

Extras de cont recent;

Istoric de credit de la Biroul de Credit;

Ante-contract de vânzare-cumpărare;

Acte de proprietate, certificat fiscal și cadastru;

Documente de asigurare pentru imobil și, după caz, pentru viață.

Aceste documente permit băncii să verifice capacitatea de plată, să confirme legalitatea proprietății și să evalueze riscurile financiare.

Costuri suplimentare

Pe lângă dobânda și rata lunară, creditul ipotecar implică și taxe adiționale. Banca poate percepe comision de analiză, iar evaluarea imobilului este obligatorie pentru stabilirea valorii garanției. Totodată, asigurările PAD și alte polițe necesare protejează atât banca, cât și proprietarul. Taxele notariale și cele pentru înscrierea în Cartea Funciară adaugă, de asemenea, costuri care pot ajunge la 1 – 3% din valoarea locuinței.

