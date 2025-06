Vedetă TV, găsită fără suflare în casă după o seară la un spectacol de stand-up. Ce s-a întâmplat

Cu doar o zi înainte de moartea ei neașteptată, vedeta de televiziune Anne Burrell „era foarte bine dispusă” la spectacolul de stand-up – noul ei hobby – pe care l-a dat la New York.

Îndrăgita vedetă de emisiuni de bucătarie a murit în dimineața zilei de marți, 17 iunie, în casa ei din Brooklyn, New York.

În vârstă de 55 de ani, Burrell a fost găsită „inconștientă și fără semne vitale” acasă, în jurul orei 7:50 a.m., marți, 17 iunie, a declarat Departamentul de Poliție din New York. Departamentul de Urgențe „a sosit rapid, dar a declarat-o decedată la fața locului”, a spus Poliția.

Momentan, nu a fost menționată nicio cauză a morții.

Fanii, șocați de moartea neașteptată a vedetei

Luni, 16 iunie, Anne susținuse un spectacol de improvizație la The Second City New York din Brooklyn. Spectacolul marca finalul cursurilor de stand-up pe care le urma, conform Instagram-ului ei.

„Toată lumea a spus că ea a fost atât de grozavă aseară și era atât de fericită”, a declarat o sursă pentru PEOPLE.

O sursă separată care o însoțise pe Anne la spectacolul de improvizație confirmă că „era într-o dispoziție excelentă aseară în timpul și după spectacolul de improvizație. Anne așa cum o știam, extrovertă și distrându-se de minune.”

Toată lumea este „șocată și confuză” pentru că Anne părea să se simtă bine când spectacolul s-a încheiat și toți au plecat acasă, a spus sursa pentru People.

Patronii localului de stand-up i-au adus lui Anne un omagiu emoționant prin intermediul unei postări pe Instagram, pe 17 iunie.

„Suntem profund întristați de pierderea prietenei și studentei noastre, Anne Burrell. Ne va fi dor de ea și ne vom aminti de ea ca fiind o parte vibrantă a comunității noastre Second City New York Training Center. Anne a adus bucurie, îndrăzneală și un spirit de neclintit „da, și”. Entuziasmul ei era contagios, prezența ei de neuitat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi ai Annei.”

Cum ajunsese vedeta de emisiuni culinare să susțină spectacole de stand-up

Cu puțin peste o săptămână înainte de moartea ei, luni, 9 iunie, Burrell le-a povestit urmăritorilor ei de pe Instagram că „se distrează de minune” la cursurile de improvizație.

În postarea anterioară, ea și-a promovat spectacolul, adăugând și o fotografie cu câțiva dintre colegii ei de clasă, precum și un selfie la The Second City.

Ea anunțase că va urma cursul „Improv for Actors” miercuri, 19 martie.

„Pot să spun că este atât de distractiv și învăț atât de multe!! Chiar mă ajută să ies din carapacea mea… de parcă aș avea nevoie de asta!! #ilovewhatido #luckygirl”, a scris ea în legenda postării de pe Instagram.

Luna următoare, luni, 28 aprilie, ea anunța că începuse trimestrul doi al programului și împărtășea:

„Sunt încântată să mă întorc!!”

(Citește și: SUA au singura armă cu care pot DISTRUGE un buncăr! Cum se numește și ce țară este prima țintă)

Cum a ajuns Anne una din cele mai îndrăgite vedete TV ale Americii

Anne Burrell și-a început cariera în televiziune după ce a predat la Institutul de Educație Culinară la începutul anilor 2000.

În 2005, ea a apărut în emisiunea Iron Chef America, ca asistentă a bucătarului șef.

Ea a devenit rapid favorita fanilor. Trei ani mai târziu, a început să găzduiască propria emisiune, Secrets of a Restaurant Chef, care a câștigat o nominalizare la Emmy pentru Outstanding Culinary Program în 2011.

După aceea, Anne a apărut în Chef Wanted, Chopped și Worst Cooks in America. În martie 2025, Anne a apărut în seria de competiții House of Knives.

Pe lângă munca ei în fața camerei, Burrell a lansat două cărți de bucate: “Cook Like a Rock Star” din 2011, care a fost un bestseller New York Times, și “Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower”.

„Anne a fost o soție, o soră, o fiică, o mamă vitregă și o prietenă iubită – zâmbetul ei a luminat fiecare cameră în care intra”, a spus familia ei într-un comunicat. „Lumina lui Anne radia mult dincolo de cei pe care îi cunoștea, atingând milioane de oameni din întreaga lume. Deși nu mai este cu noi, căldura, spiritul și dragostea ei nemărginită rămân eterne.”

În urma lui Anne rămân soțul ei Stuart Claxton și fiul său, Javier, precum și mama și sora ei, Marlene și Jane, copiii ei Isabella, Amelia și Nicolas și fratele ei Ben.

(Citește și: Un celebru DJ cunoscut pentru un hit din anii ’90 a murit la 61 de ani. Cauza decesului este încă investigată)