Sărbătoare la Casa Albă! Una dintre cele mai puternice femei din SUA a anunțat că e insărcinată

De: Daniel Matei 28/12/2025 | 08:50
Sursa foto: Instagram

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat vineri că ea și soțul ei așteaptă al doilea copil, o fetiță.

Leavitt, care este considerată una dintre cele mai puternice femei din Statele Unite în acest moment, ar urma să nască în luna mai, informează CNN.

„Soțul meu și cu mine suntem încântați să ne mărim familia și abia așteptăm să-l vedem pe fiul nostru devenind frate mai mare. Inima mea este plină de recunoștință față de Dumnezeu pentru binecuvântarea maternității, despre care cred cu adevărat că este cel mai apropiat lucru de Raiul pe Pământ”, a scris ea într-o postare pe Instagram în care își arată burtica în fața unui brad de Crăciun.

În postarea sa, Leavitt și-a exprimat recunoștința față de președintele Donald Trump și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, pentru sprijinul acordat „și pentru promovarea unui mediu pro-familie la Casa Albă”.

„Aproape toți colegii mei de la West Wing au bebeluși și copii, așa că ne susținem cu adevărat unii pe alții, în timp ce ne ocupăm de familiile noastre, și în timp ce lucrăm pentru cel mai bun președinte din toate timpurile”, a declarat Karoline Leavitt.

Sursa foto: Profimedia

Karoline Leavitt este însărcinată pentru a doua oară

Leavitt și soțul ei, Nicholas Riccio, și-au întâmpinat primul copil, tot pe nume Nicholas, în iulie 2024. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a discutat frecvent despre echilibrarea maternității și a cerințelor de a lucra în campania Trump și la Casa Albă.

Într-un interviu din 2024 acordat publicației de dreapta „The Conservateur”, Leavitt a vorbit despre revenirea la muncă la doar patru zile după ce a născut din cauza tentativei de asasinat de la Butler, Pennsylvania, împotriva președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

„M-am simțit obligată să fiu prezentă în acest moment istoric. Președintele și-a pus literalmente viața în pericol pentru a câștiga aceste alegeri. Cel mai mic lucru pe care l-am putut face a fost acela să mă întorc mai repede la muncă”, a povestit ea la acea vreme.

