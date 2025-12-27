Motivul real pentru care Brooklyn Beckham și-a blocat părinții pe Instagram. O persoană apropiată a dezvăluit totul

Problemele din familia fostului fotbalist David Beckham țin prima pagină a tuturor tabloidelor în ultimele săptămâni, iar acum apar noi detalii despre neînțelegerile tot mai mari dintre David și soția sa, Victoria, pe de o parte, și fiul lor, Beckham, de cealaltă parte.

Mai întâi a apărut acuzația că David și Victoria nu-și mai urmăresc fiul cel mare, Brooklyn, pe Instagram. Acest lucru a provocat o reacție furioasă din partea fiului cel mic al cuplului, Cruz, în vârstă de 20 de ani.

După cum întreaga lume știe, problemele din familia Beckham au apărut încă de când Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a întâlnit-o pe Nicola Peltz, în vârstă de 30 de ani, o actriță americană aspirantă și fiica miliardarului Nelson Peltz. Iar când Nicola a acceptat cererea în căsătorie a lui Brooklyn, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Nicola a fost extrem de ofensată când Victoria a promis că îi va crea rochia de mireasă, dar apoi nu a reușit să vină cu rochia perfectă.

Dar ce a mai rău a urmat. Chiar în ziua nunții, în aprilie 2022, starul pop Marc Anthony, care este un prieten al familiei Beckham, a descris-o pe Victoria, nu pe mireasă, drept cea mai frumoasă femeie din încăpere. Se pare că această gafă i-a supărat foarte tare pe miri, iar prietenii lor au susținut ulterior că familia Beckham „a distrus” ziua nunții lui Brooklyn.

Ce spun apropiații

Pe parcursul verii, tensiunile dintre cele două părți au atins cote maxime. Soții Beckham au susținut, se pare, că Peltz, care acum se numește Nicola Peltz Beckham, îl „controlează” pe Brooklyn, până în punctul în care unii oameni au început să folosească termenul „ostatic” pentru a se referi la el.

Relația dintre Victoria și Nicola este atât de tensionată, încât gurile rele spun că Posh Spice i-ar fi pus o poreclă foarte răutăcioasă nurorii sale.

În centrul problemei se află acum acuzațiile din timpul verii, despre care Nicola și Brooklyn cred că au fost ordonate de familia Beckham. Ei le numesc „o campanie deliberată de dezinformare despre cele mai personale lucruri din viața lor”.

„A existat un lung război, în care a fost sezon deschis de urmărire a lui Nicola. Au vizat-o pe Nicola și au crezut că pot face acest lucru fără consecințe. Nu poți provoca atâta durere și daune unor persoane și apoi să te aștepți să reiei relația printr-o postare publică pe rețelele de socializare. Persoana care a cauzat durerea nu are dreptul să decidă când declară că s-a terminat. Dacă vor să se împace, atunci trebuie să-și ceară scuze, să recunoască durerea cauzată și să facă schimbări pentru a arăta că nu se va mai întâmpla”, a spus o sursă.

Se pare că există foarte puține șanse ca acest lucru să se întâmple. Se pare că familia Beckham a „renunțat” la încercarea de a se împăca cu Nicola, dar încă speră să se împace cu fiul lor. Surse „apropiate de David și Victoria” au declarat pentru The Sun că distanța „și-a pus amprenta”.

„Absența lui și-a pus amprenta asupra zilelor speciale – titlul de cavaler – și acum Crăciunul. E ca și cum fantoma lui Brooklyn ar plana peste Crăciun și Anul Nou. Anul trecut au fost cu toții împreună. Mesajul pe care îl transmit este că ușa este mereu deschisă și că el este mereu binevenit. Nimic nu le-ar plăcea mai mult decât să îl vadă pe Brooklyn de Crăciun, să lase trecutul în urmă și să înceapă 2026 de la zero. Și Nicola? Ei bine, au încetat să mai încerce să o recucerească. S-ar putea să nu se întâmple niciodată, s-ar putea să nu se mai apropie niciodată de ei. Așa că, deocamdată, se concentrează pe Brooklyn”, a spus sursa.

Brooklyn ar vrea să renunțe la numele Beckham și să preia numele soției

Săptămâna trecută au apărut în presă informații potrivit cărora situația ar fi atât de tensionată încât fiul cel mare al fotbalistului ar lua în considerare posibilitatea de a renunța la numele de familie Beckham.

În mijlocul acestei aparente neînțelegeri, presa scrie că Brooklyn ar fi amenințat că, dacă soției sale nu i se cer scuze, atunci el va renunța numele de familie Beckham.

„A trecut aproape un an de când Brooklyn a vorbit ultima dată cu părinții săi și, deși ei au încercat să construiască punți de legătură, el nu intenționează să se întâlnească cu ei până când nu își vor cere public scuze față de Nicola, dar știe că este puțin probabil să se întâmple asta. Își dorește un nou început în 2026, care include o transformare personală. El și Nicola au vorbit despre renunțarea la numele de familie Beckham și folosirea pur și simplu a numelui Peltz”, a declarat o sursă pentru presa britanică.

