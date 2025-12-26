Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Actorul de la Hollywood, care a ajuns să trăiască pe străzi, a fost cazat la hotel de un coleg de breaslă. Ce a urmat depășește orice imaginație

Actorul de la Hollywood, care a ajuns să trăiască pe străzi, a fost cazat la hotel de un coleg de breaslă. Ce a urmat depășește orice imaginație

De: Daniel Matei 26/12/2025 | 22:10
Actorul de la Hollywood, care a ajuns să trăiască pe străzi, a fost cazat la hotel de un coleg de breaslă. Ce a urmat depășește orice imaginație
Foto: TikTok

După ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Tylor Chase, fost star Nickelodeon, cândva un cunoscut actor, a ajuns pe străzi, mai multe persoane, printre care și foști colegi ai acestuia, s-au declarat impresionate de situație și s-au oferit să îi dea o mână de ajutor.

Printre ei se numără și actorul Daniel Curtis Lee, care s-a oferit să îi plătească fostului său coleg o cameră de hotel, pentru a nu mai fi nevoit să stea pe străzi, scrie TMZ. Curtis Lee a crezut că face un lucru bun pentru colegul său, Tylor Chase, oferindu-i o cameră de motel ca să-l scoată de pe străzi, dar se pare că Tylor a făcut praf camera.

Daniel a intrat pe rețelele de socializare în ziua de Crăciun și a oferit o actualizare despre situația lui Tylor. Acesta a povestit că șeful motelului l-a sunat la câteva ore după ce Tylor s-a cazat pentru a-l informa că ușa camerei era larg deschisă, frigiderul era răsturnat și cuptorul cu microunde era în cadă.

După cum a relatat presa, Daniel a condus aproximativ 80 de kilometri de la Los Angeles la Riverside pentru a-i găsi un motel lui Tylor, înainte ca o furtună puternică să lovească orașul. Dar Daniel, care a jucat în serialul Nickelodeon alături de Tylor, spune că familia lui Tylor l-a avertizat că experiențele lor cu cazarea lui Tylor în hoteluri au fost neplăcute și recunoaște că s-a înșelat când a crezut că de data aceasta va fi altfel.

În schimb, Daniel se întreabă cum îl poate ajuta pe Tylor în alte moduri și critică statul California și sistemele de sprijin pentru că nu ar oferi ajutor pentru cei care într-adevăr au nevoie, așa cum este cazul lui Tylor.

Tylor Chase a ajuns pe străzi

Fostul star Nickelodeon, Tylor Chase, cunoscut pentru rolul din „Ned’s Declassified School Survival Guide”, trece printr-o perioadă dramatică, după ce a fost văzut pe străzi. Originar din Arizona, SUA, a ajuns la vârsta de 36 de ani  într-o stare vizibil degradată. În prezent, el trăiește pe străzile din zona Riverside, Los Angeles.

Un fan al său l-a observat și videoclipul cu acesta s-a viralizat în mediul online. Foștii săi colegi de platou, Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee și Lindsey Shaw, au vorbit despre șocul pe care l-au avut când l-au văzut pe Tylor Chase. Daniel Curtis Lee spunea că vestea l-a afectat profund, trecând printr-un amestec de furie, tristețe și neputință:

„Am primit niște vești proaste la începutul acestei săptămâni despre dragul nostru prieten Tylor Chase. A fost mult de procesat pentru mine. Când am văzut prima dată, am fost furios, pentru că mi-am zis: de ce să pui o cameră în fața cuiva în momentele sale grele? Dar apoi am fost supărat pe mine însumi pentru că mă simt neputincios, pentru că nu am simțit că aș putea face prea multe. La început nu am vrut să cred, mă gândeam că doar l-au prins într-un moment nepotrivit. Dar apoi am văzut alte videoclipuri și se pare că trece prin niște probleme. Cred cu tărie că își poate reveni, dar asta este și o dorință din partea mea. Trebuie să mă duc să-l văd. Vreau să-l ajut în această luptă și să încerc să mă conectez cu el cumva. De asemenea, nu vreau să pierd timpul și să-l pun pe jar”, a povestit Daniel Curtis Lee.

CITEȘTE ȘI:

Actorul celebru care a ajuns să trăiască pe străzi. Imaginile dureroase au devenit virale în întreaga lume

Continuă scandalul din familia Beckham. Brooklyn, ironii la adresa părinților lui, pe muzica lui Lady Gaga

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor”
Showbiz internațional
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața…
Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit la doar 35 de ani
Showbiz internațional
Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit la doar 35 de ani
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană pentru porci
Adevarul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane,...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane ...
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane de euro
Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy ...
Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy Center
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în ...
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor”
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol ...
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea ...
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea wow”
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut pe ...
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut pe stradă
Vezi toate știrile
×