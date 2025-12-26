Actorul de la Hollywood, care a ajuns să trăiască pe străzi, a fost cazat la hotel de un coleg de breaslă. Ce a urmat depășește orice imaginație

După ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Tylor Chase, fost star Nickelodeon, cândva un cunoscut actor, a ajuns pe străzi, mai multe persoane, printre care și foști colegi ai acestuia, s-au declarat impresionate de situație și s-au oferit să îi dea o mână de ajutor.

Printre ei se numără și actorul Daniel Curtis Lee, care s-a oferit să îi plătească fostului său coleg o cameră de hotel, pentru a nu mai fi nevoit să stea pe străzi, scrie TMZ. Curtis Lee a crezut că face un lucru bun pentru colegul său, Tylor Chase, oferindu-i o cameră de motel ca să-l scoată de pe străzi, dar se pare că Tylor a făcut praf camera.

Daniel a intrat pe rețelele de socializare în ziua de Crăciun și a oferit o actualizare despre situația lui Tylor. Acesta a povestit că șeful motelului l-a sunat la câteva ore după ce Tylor s-a cazat pentru a-l informa că ușa camerei era larg deschisă, frigiderul era răsturnat și cuptorul cu microunde era în cadă.

După cum a relatat presa, Daniel a condus aproximativ 80 de kilometri de la Los Angeles la Riverside pentru a-i găsi un motel lui Tylor, înainte ca o furtună puternică să lovească orașul. Dar Daniel, care a jucat în serialul Nickelodeon alături de Tylor, spune că familia lui Tylor l-a avertizat că experiențele lor cu cazarea lui Tylor în hoteluri au fost neplăcute și recunoaște că s-a înșelat când a crezut că de data aceasta va fi altfel.

În schimb, Daniel se întreabă cum îl poate ajuta pe Tylor în alte moduri și critică statul California și sistemele de sprijin pentru că nu ar oferi ajutor pentru cei care într-adevăr au nevoie, așa cum este cazul lui Tylor.

Tylor Chase a ajuns pe străzi

Fostul star Nickelodeon, Tylor Chase, cunoscut pentru rolul din „Ned’s Declassified School Survival Guide”, trece printr-o perioadă dramatică, după ce a fost văzut pe străzi. Originar din Arizona, SUA, a ajuns la vârsta de 36 de ani într-o stare vizibil degradată. În prezent, el trăiește pe străzile din zona Riverside, Los Angeles.

Un fan al său l-a observat și videoclipul cu acesta s-a viralizat în mediul online. Foștii săi colegi de platou, Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee și Lindsey Shaw, au vorbit despre șocul pe care l-au avut când l-au văzut pe Tylor Chase. Daniel Curtis Lee spunea că vestea l-a afectat profund, trecând printr-un amestec de furie, tristețe și neputință:

„Am primit niște vești proaste la începutul acestei săptămâni despre dragul nostru prieten Tylor Chase. A fost mult de procesat pentru mine. Când am văzut prima dată, am fost furios, pentru că mi-am zis: de ce să pui o cameră în fața cuiva în momentele sale grele? Dar apoi am fost supărat pe mine însumi pentru că mă simt neputincios, pentru că nu am simțit că aș putea face prea multe. La început nu am vrut să cred, mă gândeam că doar l-au prins într-un moment nepotrivit. Dar apoi am văzut alte videoclipuri și se pare că trece prin niște probleme. Cred cu tărie că își poate reveni, dar asta este și o dorință din partea mea. Trebuie să mă duc să-l văd. Vreau să-l ajut în această luptă și să încerc să mă conectez cu el cumva. De asemenea, nu vreau să pierd timpul și să-l pun pe jar”, a povestit Daniel Curtis Lee.

