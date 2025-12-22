Actorul celebru care a ajuns să trăiască pe străzi. Imaginile dureroase au devenit virale în întreaga lume

Imaginile care au circulat recent în mediul online au readus în atenția publicului o realitate dureroasă din spatele faimei de odinioară. Un fost actor îndrăgit dintr-un serial emblematic al anilor 2000 a ajuns într-o situație dramatică, după ce a fost văzut umblând pe străzi. Fanii care l-au îndrăgit pe Tylor Chase au rămas fără cuvinte.

Fostul star Nickelodeon, Tylor Chase, cunoscut pentru rolul din „Ned’s Declassified School Survival Guide”, trece printr-o perioadă dramatică, după ce a fost văzut pe străzi. Originar din Arizona, SUA, a ajuns la vârsta de 36 de ani într-o stare vizibil degradată. În prezent, el trăiește pe străzile din zona Riverside, Los Angeles.

Un fan al său l-a observat și videoclipul cu acesta s-a viralizat în mediul online. Foștii săi colegi de platou, Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee și Lindsey Shaw, au vorbit despre șocul pe care l-au avut când l-au văzut pe Tylor Chase. Daniel Curtis Lee spunea că vestea l-a afectat profund, trecând printr-un amestec de furie, tristețe și neputință:

„Am primit niște vești proaste la începutul acestei săptămâni despre dragul nostru prieten Tylor Chase. A fost mult de procesat pentru mine. Când am văzut prima dată, am fost furios, pentru că mi-am zis: de ce să pui o cameră în fața cuiva în momentele sale grele? Dar apoi am fost supărat pe mine însumi pentru că mă simt neputincios, pentru că nu am simțit că aș putea face prea multe. La început nu am vrut să cred, mă gândeam că doar l-au prins într-un moment nepotrivit. Dar apoi am văzut alte videoclipuri și se pare că trece prin niște probleme. Cred cu tărie că își poate reveni, dar asta este și o dorință din partea mea. Trebuie să mă duc să-l văd. Vreau să-l ajut în această luptă și să încerc să mă conectez cu el cumva. De asemenea, nu vreau să pierd timpul și să-l pun pe jar”, a povestit Daniel Curtis Lee.

După ce imaginile cu Tylor au circulat masiv online, a fost inițiată o strângere de fonduri, însă aceasta a fost oprită de mama actorului. Ea a explicat că problema fiului său nu este una financiară, ci una medicală, iar ajutorul de specialitate este refuzat de acesta.

„Tylor are nevoie de îngrijiri medicale, nu de bani. Dar el refuză asta. Apreciez efortul vostru. Dar banii nu ar fi un beneficiu pentru el. I-am luat mai multe telefoane, dar le pierde într-o zi sau două. Nu își poate gestiona singur banii pentru medicamente.”, a povestit mama actorului în vârstă de 36 de ani.

