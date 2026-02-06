Test de inteligență | Ce animal se ascunde în această iluzie optică 3D?

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. În imaginea de mai jos se ascunde un animal. Reușești să îl vezi în 10 secunde? Este posibil ca iluzia optică 3D de astăzi să te pună în dificultate.

Iluzia optică 3D de astăzi s-ar putea să îți dea mari bătăi de cap. Modelul static în formă de vârtej îți păcălește creierul să vadă mișcare și profunzime, provocând ochii să descopere animalul ascuns. Ai nevoie de abilități cognitive, un IQ ridicat și o percepție vizuală ascuțită pentru proba de azi.

Ce animal se ascunde în această iluzie optică 3D?

Potrivit lui Claus-Christian Carbon, profesor la Universitatea din Bamberg, Germania, aceste iluzii distorsionează de obicei percepția sistemului vizual, fiind cauzate de interpretarea eronată a creierului asupra imaginii. Aceste iluzii optice sunt compuse din diferite culori, lumini și modele care induc în eroare creierul nostru să perceapă imaginea obiectului.

Scopul principal al acestor tipuri de iluzii optice este de a ne ajuta să ne îmbunătățim capacitatea de concentrare a creierului. Așadar, aceste iluzii sunt folosite ca o modalitate distractivă de a vă provoca percepția vizuală. Dacă doriți să acceptați provocarea acestei iluzii 3D, încercați să rezolvați provocarea de astăzi în doar 10 secunde.

La prima vedere, imaginea de mai sus pare una normală, însă în interiorul ei se află ascuns un animal. Este vorba despre un șarpe. Provocarea este să îl găsești cât mai repede posibil. Ai la dispoziție 10 secunde.

Indiferent de rezultat, acest tip de iluzie optică stimulează gândirea logică și capacitatea de analiză. Iar pentru cei curioși de răspunsul final, în imaginea de mai sus se poate observa unde a fost ascuns șarpele.

