Acasă » Știri » Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați

Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați

De: Irina Vlad 06/02/2026 | 19:34
Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați
Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați

Anunțul imobiliar al unui român a devenit subiect de dezbatere în rândul agenților imobiliari. Care este, de fapt, orașul din România în care o garsonieră (37 de metri pătrați) confort 1 costă doar 10.000 de euro? 

Garsoniera se află în Petroșani, pe strada Saturn, la etajul 3 al unui bloc de locuințe cu 4 etaje. Conform anunțului de pe una dintre cele mai populare platforme de vânzare-cumpărare imobiliare, locuința are o suprafață de 37 mp și se vinde parțial mobilată.

Orașul unde o garsonieră se vinde cu 10.000 de euro

Locuința este dotată cu geamuri termopan, ușă metalică la intrare, parchet, gresie, faianță și este perfect locuibilă imediat după cumpărare. De asemenea, garsoniera se află situată într-o zonă centrală, cu acces la magazine alimentare, școală. grădiniță, mijloace de transport în comun și piață.

„Vând garsonieră confort 1, o cameră, bucătărie mare, hol și o baie spațioasă. Garsoniera are 37 mp și se vinde parțial mobilată, are geamuri termopan, gresie, faianță, parchet, ușă metalică la intrare, fără datorii, cu toate taxele plătite la zi.

În apropiere de bloc ai acces la magazine alimentare, școală, grădiniță, piață și mijloace de transport în comun la 5 minute de garsonieră. Garsoniera este poziționată la etajul 3/4 în zona aeroport, pe strada Saturn, blocul 9.

Prețul este de 10.000 de euro negociabil.”, se arată în anunțul OLX.

Garsoniera este complet mobilată și utilată. Aceasta dispune de o cameră open sapace și de o baie. Prețul este de 10.000 de euro, însă, în cazul unei oferte ferme, proprietarul este dispus să negocieze.

Specialiștii în imobiliare susțin că prețurile atât de mici pentru locuințele din orașele mici și localitățile din România este un factor direct al cererii scăzute din domeniu, dar și a depopularizării din zonele respective.

Orașul mare din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 9 500 €. Este complet mobilată și utilată

Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m²

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga la cuptor
Știri
Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga…
Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional
Știri
Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați mai multe luni de camarazii lor
Adevarul
18 soldați ruși, capturați de renumita Brigadă Azov, după ce au fost abandonați...
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter
Click.ro
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul...
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
Digi 24
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat...
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator....
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Gandul.ro
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga la ...
Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga la cuptor
Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional
Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional
Decizie de ultimă oră a lui Mircea Lucescu, după toate problemele de sănătate: „Se va deplasa ...
Decizie de ultimă oră a lui Mircea Lucescu, după toate problemele de sănătate: „Se va deplasa în afara țării”
Vremea o ia razna în România. Ce se va întâmpla până pe 8 martie
Vremea o ia razna în România. Ce se va întâmpla până pe 8 martie
Zodiile care vor fi lovite de ghinion. În perioada următoare nimic nu le merge bine
Zodiile care vor fi lovite de ghinion. În perioada următoare nimic nu le merge bine
Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia ...
Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia să vă cer ajutorul”
Vezi toate știrile
×