Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați

Anunțul imobiliar al unui român a devenit subiect de dezbatere în rândul agenților imobiliari. Care este, de fapt, orașul din România în care o garsonieră (37 de metri pătrați) confort 1 costă doar 10.000 de euro?

Garsoniera se află în Petroșani, pe strada Saturn, la etajul 3 al unui bloc de locuințe cu 4 etaje. Conform anunțului de pe una dintre cele mai populare platforme de vânzare-cumpărare imobiliare, locuința are o suprafață de 37 mp și se vinde parțial mobilată.

Orașul unde o garsonieră se vinde cu 10.000 de euro

Locuința este dotată cu geamuri termopan, ușă metalică la intrare, parchet, gresie, faianță și este perfect locuibilă imediat după cumpărare. De asemenea, garsoniera se află situată într-o zonă centrală, cu acces la magazine alimentare, școală. grădiniță, mijloace de transport în comun și piață.

„Vând garsonieră confort 1, o cameră, bucătărie mare, hol și o baie spațioasă. Garsoniera are 37 mp și se vinde parțial mobilată, are geamuri termopan, gresie, faianță, parchet, ușă metalică la intrare, fără datorii, cu toate taxele plătite la zi. În apropiere de bloc ai acces la magazine alimentare, școală, grădiniță, piață și mijloace de transport în comun la 5 minute de garsonieră. Garsoniera este poziționată la etajul 3/4 în zona aeroport, pe strada Saturn, blocul 9. Prețul este de 10.000 de euro negociabil.”, se arată în anunțul OLX.

Garsoniera este complet mobilată și utilată. Aceasta dispune de o cameră open sapace și de o baie. Prețul este de 10.000 de euro, însă, în cazul unei oferte ferme, proprietarul este dispus să negocieze.

Specialiștii în imobiliare susțin că prețurile atât de mici pentru locuințele din orașele mici și localitățile din România este un factor direct al cererii scăzute din domeniu, dar și a depopularizării din zonele respective.

