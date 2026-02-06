Acasă » Știri » Zodiile care vor fi lovite de ghinion. În perioada următoare nimic nu le merge bine

De: Irina Vlad 06/02/2026 | 20:08
Pe baza previziunilor astrologice pentru 2026, se așteaptă ca acest an să aducă transformări intense și „lecții karmice” mai degrabă decât ghinion pur, mai multe zodii confruntându-se cu provocări semnificative, în special în perioada eclipselor din februarie-martie și august. Există două zodii care trebuie să se pregătească să experimenteze cele mai multe turbulențe, întârzieri și, uneori, sentimentul că nimic nu merge bine.

Universul testează două semne zodiacale în 2026, dar rezultatul va merita cu prisosință. Aceste semne astrologice trebuie să muncească puțin mai mult decât majoritatea pe tot parcursul anului, dar fiecare provocare cu care se confruntă și pe care o depășesc în cele din urmă nu va face decât să le ridice la un nivel superior.

În 2026, universul face imposibil ca aceste semne să nu ignore ceea ce trebuie să schimbe în viața lor. Și prin muncă grea și perseverență, fiecare dintre ele va avea în cele din urmă momentul său de glorie. Fie că este vorba de a renunța în sfârșit la slujba lor stagnantă sau de a ieși din acel rollercoaster emoțional, aceste semne zodiacale trec testele universului cu brio și primesc tot ce este bun.

GEMENI

Gemenilor, anul acesta vă deschide circuitele suprasolicitate ale minții și trimite un curent curat prin locurile care înainte scânteiau și se supraîncărcau. Blestemul s-a ascuns în acel spațiu mental aglomerat, unde ideile se succedeau prea repede pentru a le putea urmări, strălucitoare, dar imposibil de menținut suficient de mult timp pentru a deveni reale. O ultimă cumpănă o vei trece în perioada 9-15 februarie, când influențele astrale se vor resimți cel mai mult asupra bugetului. Nu te lăsa impulsionat de plăcerile de moment și nu arunca bani pe decizii luate fără o analiză clară.

Când Uranus intră în semnul vostru în primăvară, interferența dispare. Gândurile se separă în loc să se ciocnească. Modelele pe care nu le-ați putut niciodată înțelege capătă contur. Recunoști care impulsuri contează și care erau doar zgomote statice care se prefăceau a fi inspirație.

O singură idee capătă greutate, atrăgând restul atenției tale în orbită, în loc să o împrăștie. Eliberarea vine rapid, ca un întrerupător repus în funcțiune, și brusc mintea care te copleșea odată devine locul în care totul începe să capete sens.

SĂGETĂTOR

Săgetătorule, ai intrat în 2026 cu o flacără care a ars puternic, dar fără țintă, urmărind senzații tari care au lăsat mai mult goliciune decât satisfacție. Blestemul a fost nevoia distructivă de mișcare constantă, dorința obsesivă pentru următoarea undă de emoție, convingerea că intensitatea este același lucru cu semnificația. Configurațiile astrale ale săptămânii îți vor pune viața la încercare, mai ales în perioada 9 – 15 februarie. Vestea bună este că lucrurile nu rămân așa.

Când Jupiter pășește în Leu în vară și se alătură unei armonii născute din foc cu semnul tău, haosul din interiorul tău se aliniează. Graba nu te mai împrăștie. Te concentrează. Un singur scop prinde viață, mai puternic decât orice impuls de a fugi. Aventurile nu mai par a fi evadări, ci pași către ceva ce îți dorești cu adevărat. Ceea ce se rupe este vechea foame care te-a golit odată, înlocuită de un foc care știe exact unde arde și de ce.

