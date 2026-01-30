Acasă » Știri » Trei zodii lovite de ghinion în februarie. O să fie o perioadă complicată

De: Irina Vlad 30/01/2026 | 18:46
sursă foto: Freepiik.com

Conform previziunilor astrologice pentru 2026, există trei zodii care ar putea să se confrunte cu provocări semnificative, evenimente neașteptate și ghinion în luna februarie. Aceste semne vor avea o lună dificilă, provocările fiind adesea interpretate ca lecții karmice menite să favorizeze creșterea și reziliența pe termen lung, nicidecum simple nenorociri sau ghinioane.

Ianuarie 2026 a fost o lună de recalibrare emoțională. Pentru mulți, a adus la suprafață emoții reprimate, provocând relațiile să evolueze sau să se destrame. Energiile retrograde persistente au pus la încercare răbdarea și comunicarea, determinând cuplurile să se întrebe dacă sunt compatibile, iar persoanele singure să reflecteze asupra tiparelor lor comportamentale. Cu toate acestea, schimbările din luna ianuarie nu au avut scopul de a distruge, ci de a purifica și de a aduce claritate și direcție.

sursă foto: freepik.com

Luna februarie vine cu provocări pentru trei zodii

Luna februarie continuă să fie marcată de schimbări pentru trei zodii: Gemeni, Fecioară și Vărsător. În februarie 2026, Venus tranzitează în Vărsător, un semn cunoscut pentru claritate, inovație și libertate emoțională. Acest tranzit încurajează autenticitatea și conexiunea mentală mai presus de simpla pasiune. Energia promovează transparența, respectul reciproc și gândirea de ansamblu în relații. Este vorba despre a iubi fără posesivitate, a înțelege fără a judeca și a evolua împreună, mai degrabă decât a controla rezultatele.

GEMENI

Mercur, planeta ta guvernatoare, îți îmbunătățește capacitatea analitică și abilitățile de comunicare. Tranzitul Lunii activează zonele de învățare, networking și planificare pe termen scurt. Influența subtilă a lui Saturn te îndeamnă să gândești pe termen lung înainte de a vorbi sau de a lua o decizie. Din punct de vedere astrologic, aceasta este o săptămână în care trebuie să iei decizii, însă comunicarea ar putea să le dea mari bătăi de cap. Există posibilitatea ca unele mesaje să fie interpretate greșit, motiv pentru care vor apărea neînțelegeri cu superiorii sau cu partenerul de viață.

FECIOARĂ

Luna ianuarie a pus la încercare perfecționismul Fecioarei în dragoste. Poate că ai analizat fiecare interacțiune, căutând logica în haosul emoțional. Această gândire excesivă a dus la o deconectare temporară sau la îndoieli cu privire la valoarea ta în relații.

Luna februarie aduce un ritm mai relaxat. Venus în Vărsător influențează casa a șasea, ajutându-te să integrezi conștientizarea emoțională în viața de zi cu zi. Fecioarele resimt din plin enegia lunii februarie. Unele relații ar putea să devină reci, distante sau tensionate.

 

VĂRSĂTOR

Vărsătorii ar putea avea parte de ghinioane din cauza izolării, detașării emoționale și aversiunii față de ideea de a cere ajutor. Luna cere o schimbare pentru a evita sentimentul de copleșire sau crearea de energie negativă. Pentru a evita neplăcerile, astrologii recomandă să evite luarea unor decizii pripite, fără o gândie atentă. Fie că este vorba de carieră, sănătate sau relații personale, o parte dintre nativii născuți în zodia Vărsător nu vor scăpa de riscul unor decizii greșite, luate sub impulsul momentului sau din dorința de a scăpa de o responsabilitate în plus.

Mihai Voropchievici anunță furtună și trădare pentru această zodie în 2026: „O persoană în care aveați mare încredere vă trădează cu un secret care va provoca o furtună în viața voastră"

Zodia care își resetează viața pe final de ianuarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Aveați nevoie de acest nou început, ca de aer"

