Zodia care își resetează viața pe final de ianuarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Aveați nevoie de acest nou început, ca de aer”

Mihai Voropchievici susține că în săptămâna 26 ianuarie–1 februarie multe zodii vor avea un parcurs fabulous. Berbecul nu face excepție. Perioada aceasta vine pentru acest nativ cu multe reușite. După tot efortul depus, se anunță o schimbare!

Runa Thurisaz aduce Berbecilor ceea ce își doreau de foarte mult timp. Mihai Voropchievici are convingerea că acum este momentul ca nativii să își reseteze viața. Perioada este fantastică pentru ei, iar cu ajutorul runei în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026, totul devine posibil. Doar dacă nu au chef să facă schimbări, acestea nu apar. Berbecii au nevoie de acest nou început ca de aer.

Berbecii sunt de departe adevărații lider ai zodiacului. Obișnuiesc să lupte pentru ceea ce își doresc și au parte de multe reușite. Nimic nu le stă în cale. Acum traversează o perioadă prosperă: ce își propun devine realitate. Pot avea parte de o mare dragoste sau de jobul la care nutresc.

Berbecul acționează pe plan profesional

Berbecul caută competiția, fiind mereu primul în orice – de la muncă la întâlnirile sociale. Datorită planetei sale guvernatoare Marte și faptului că aparține elementului Foc (la fel ca Leul și Săgetătorul), Berbecul este unul dintre cele mai active semne zodiacale. Este în natura nativului să acționeze, uneori înainte de a se gândi la asta. Soarelele îi conferă excelente abilități organizatorice, așa că rareori vei întâlni un Berbec care să nu fie capabil să termine mai multe lucruri deodată, adesea înainte de pauza de prânz. Provocările lor se văd atunci când devin nerăbdători, agresivi și își descarcă furia îndreptând-o către alte persoane.

Berbecii marchează în plan amoros

Berbecii îndrăgostiți își pot copleși persoana iubită cu afecțiune, uneori chiar în exces. Cei aflați în relații de lungă durată pot lega un legământ pe viață. Totuși, partenerul lor ar trebui să țină cont de faptul că au nevoie de adrenalină și entuziasm în fiecare zi, iar relația lor poate fi puternică și de lungă durată doar dacă nevoile lor primare sunt satisfăcute.

Berbecul își conduce viața cu un optimism orb, trecând prin toate etapele cu o poftă de viață care completează perfect impulsivitatea sa distinctivă. Acum această stare pare că îl ajută. După multă vreme, are succes și pare că a dat lovitura pe toate planurile. Sănătatea nu îi pune probleme, iar banii nu îi lipsesc.

