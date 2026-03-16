Oscar 2026: Actorii de la Hollywood, pe covorul roșu. Cine sunt cele mai bine îmbrăcate vedete și cine a gafat din punct de vedere vestimentar

Gala Premiilor Oscar 2026 a avut loc duminică la Los Angeles, iar pe lângă premiile în sine, ținutele vedetelor de la Hollywood au atras și ele interesul publicului.

Ediția din 2026 a fost dominată de siluete elegante, texturi luxoase și reinterpretări moderne ale stilului clasic „Old Hollywood”.

Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026

Starurile de la Hollywood au atras atenția prin ținute atât la sosirea la gală, cât și la petrecerea Vanity Fair de după eveniment.

Printre cele mai apreciate apariții s-a numărat cea a actriței Nicole Kidman, care a ales o rochie roz pal, fără bretele, completată de o fustă amplă decorată cu pene delicate. Ținuta a fost lăudată de criticii de modă pentru rafinamentul său și pentru modul în care a adus în actualitate estetica glamour a Hollywoodului anilor ’50.

La fel de spectaculoasă a fost și apariția cântăreței și actriței Teyana Taylor. Artista a purtat o rochie dramatică semnată de casa de modă Chanel, caracterizată printr-un corset transparent ornamentat cu perle și cristale, completat de detalii cu pene. Lookul său a devenit rapid unul dintre cele mai comentate ale serii pe rețelele sociale.

Dua Lipa a apărut într-o rochie violet cu decolteu adânc, de la Gucci, la petrecerea de decernare a Premiilor Elton John AIDS Academy.

În categoria aparițiilor masculine, actorul Michael B. Jordan s-a remarcat printr-un costum elegant, modern, care a combinat liniile clasice ale smokingului cu detalii contemporane. Alegerea sa a fost considerată de mulți critici drept unul dintre cele mai reușite lookuri masculine ale serii.

Actrița Mikey Madison a impresionat printr-o rochie de catifea roșie semnată de Dior. Modelul, decorat cu aplicații florale și o crăpătură elegantă pe picior, a adus un plus de dramatism și eleganță pe covorul roșu.

Un moment fresh a venit din partea tinerei actrițe Chase Infiniti, care a optat pentru o rochie lila creată de Louis Vuitton. Cu o trenă amplă și volane spectaculoase, ținuta a atras atenția criticilor de modă și a confirmat ascensiunea actriței în lumea stilului red-carpet.

Vedetele mai puțin apreciate pentru ținută

Potrivit glam.com, au existat și ținute mai puțin apreciate. „Covorul roșu din 2026 a inclus o mulțime de rochii cu sclipici și detalii subtile cu mărgele. Siluetele tip teacă păreau să fie la modă, iar multe vedete au creat, pe deasupra, ținuta monocromă perfectă. Acest lucru a făcut ca alegerile vestimentare mai puțin rafinate să iasă în evidență, lăsându-ne cu vedete prost îmbrăcate, precum Kristen Wiig și Chloé Zhao, care, din păcate, au dat greș în haine prost croite și prost stilizate”, scrie publicația.

Regizoarea Chloé Zhao a fost excesiv de teatrală în alegerea garderobei sale din acest an. Zhao a fost complet îmbrăcată în piele neagră, groasă, care arăta părea prea grea pentru silueta ei. De altfel, criticii au scris că vedeta a părut că a venit la o înmormântare, mai degrabă decât la o gală festivă.

Și Felicity Jones a fost criticată pentru ținuta descrisă ca fiind mult prea simplă și nepotrivită corpului ei.

Care au fost principalii câștigători ai Oscarurilor

Premiile Oscar 2026 au fost acordate duminică, 15 martie, la Los Angeles, iar gala a fost una plină de surprize. „One Battle After Another” a câștigat premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academy Awards, filmul obținând în total șase distincții.

Jessie Buckley a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță pentru filmul „Hamnet”, devenind prima actriță irlandeză care a obținut acest premiu. Autumn Durald Arkapaw este prima femeie care câștigă premiul Oscar pentru cea mai bună imagine, iar Michael B. Jordan câștigă premiul pentru cel mai bun actor, amândoi pentru filmul „Sinners”.

Printre laureații de duminică se numără:

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn, „One Battle After Another”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan, „Weapons”

Cel mai bun scenariu original: Ryan Coogler, „Sinners”

Cel mai bun scenariu adaptat: Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”

Cel mai bun lungmetraj de animație: „Kpop Demon Hunters”

Cel mai bun scurtmetraj de animație: „The Girl Who Cried Pearls”

Cele mai bune costume: Kate Hawley, „Frankenstein”

Cel mai bun machiaj și coafură: Mike Hill, Jordan Samuel și Cliona Furey, „Frankenstein”

Cea mai bună distribuție: Cassandra Kulukundis, „One Battle After Another”

Cel mai bun scurtmetraj live action (ex aequo): „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”

