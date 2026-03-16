Leonardo DiCaprio, apariție neașteptată la Gala Premiilor Oscar 2026. Fanii au fost surprinși de aspectul actorului: „Pare afectat de criza vârstei mijlocii”

Leonardo DiCaprio a atras toate privirile la Premiile Oscar din 2026 cu un look nou și îndrăzneț, care a ridicat multe sprâncene și a provocat o mulțime de reacții pe rețelele sociale.

Actorul în vârstă de 51 de ani a sosit duminică la Teatrul Dolby din Los Angeles, fiind nominalizat din nou, de data aceasta pentru „One Battle After Another”, la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”. Dar nu doar nominalizarea a stârnit discuții, ci și aspectul său. DiCaprio a sosit cu un păr vizibil mai închis la culoare, ceea ce i-a făcut pe mulți să spună că actorul s-a vopsit, scrie Daily Mail. De asemenea, actorul purta o mustață subțire, care i-a schimbat vizibil fizionomia. Look-ul a stârnit comentarii pe rețelele sociale și în presa de divertisment, devenind unul dintre momentele discutate ale serii.

Deși a pășit singur pe covorul roșu, actorul a fost însoțit în interiorul sălii de partenera sa, modelul italian Vittoria Ceretti, marcând una dintre rarele apariții publice ale cuplului la un eveniment major din industria filmului. Relația lor a început în 2023 și a fost păstrată în mare parte departe de lumina reflectoarelor.

Noul look al lui Leonardo DiCaprio a stârnit reacții în rândul fanilor

La discuțiile privind imaginea actorului a contribuit și mustața sa, unii fani glumind că Pedro Pascal, care a sosit fără mustață, i-ar fi „împrumutat-o” pe a sa.

În ciuda transformării dramatice, actorul a arătat elegant, scrie sursa citată.

Un telespectator a scris pe X: „Leonardo DiCaprio i-a furat mustața lui Pedro Pascal, iar ceremonia nici măcar nu a început, nu sunt pregătit”. „Pedro Pascal i-a dat mustața lui Leonardo DiCaprio”, „Leonardo DiCaprio are mustață, iar Pedro Pascal este proaspăt bărbierit”, sunt doar câteva dintre comentariile de pe rețelele de socializare.

Alți fani au apreciat noul look al actorului. „Este de fapt atrăgător pentru un bărbat în vârstă”, a scris cineva. „Leonardo DiCaprio stăpânește covorul roșu – smokingul negru clasic, papionul și mustața aceea îndrăzneață care îi conferă o aroganță aparte, cea a unui actor principal. Atemporal, dar proaspăt; este gata să ia acasă aurul”, a scris altcineva.

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal nu i-a revenit lui DiCaprio, distincția fiindu-i acordată lui Michael B. Jordan, pentru filmul „Sinners”. Chiar și așa. filmul a obținut șase statuete, cele mai multe din acest an, inclusiv la categoria „cel mai bun film” și „cel mai bun regizor”. Filmul, în care joacă și Leonardo DiCaprio, a avut 13 nominalizări și a confirmat statutul de favorit al sezonului de premii.

Care au fost principalii câștigători ai Oscarurilor

Premiile Oscar 2026 au fost acordate duminică, 15 martie, la Los Angeles, iar gala a fost una plină de surprize. „One Battle After Another” a câștigat premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academy Awards, filmul obținând în total șase distincții.

Jessie Buckley a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță pentru filmul „Hamnet”, devenind prima actriță irlandeză care a obținut acest premiu. Autumn Durald Arkapaw este prima femeie care câștigă premiul Oscar pentru cea mai bună imagine, iar Michael B. Jordan câștigă premiul pentru cel mai bun actor, amândoi pentru filmul „Sinners”.

Printre laureații de duminică se numără:

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn, „One Battle After Another”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan, „Weapons”

Cel mai bun scenariu original: Ryan Coogler, „Sinners”

Cel mai bun scenariu adaptat: Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”

Cel mai bun lungmetraj de animație: „Kpop Demon Hunters”

Cel mai bun scurtmetraj de animație: „The Girl Who Cried Pearls”

Cele mai bune costume: Kate Hawley, „Frankenstein”

Cel mai bun machiaj și coafură: Mike Hill, Jordan Samuel și Cliona Furey, „Frankenstein”

Cea mai bună distribuție: Cassandra Kulukundis, „One Battle After Another”

Cel mai bun scurtmetraj live action (ex aequo): „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”

