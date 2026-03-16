Cine este Natalie Musteață, cineasta cu origini românești premiată la Oscar 2026. „Mă gândesc adesea cum ar fi arătat viața mea dacă aș fi crescut în România”

Academia Americană de Film a anunțat câștigătorii ediției 2026 a Premiilor Oscar, iar printre laureați se numără și cineasta româno-americană Natalie Musteață.

Ea a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj live-action, pentru „Two People Exchanging Saliva”, la egalitate cu „The Singers”. Musteață și-a construit cariera în Statele Unite. Ea trăiește și lucrează astăzi la New York. Înainte de a face film, Musteață a fost cercetătoare și curatoare de artă contemporană.

Cine este Natalie Musteață

Cu origini în România, Natalie Musteață a declarat, într-un interviu acordat like.ro, despre copilăria sa petrecută în Statele Unite.

„Copilăria mea în New York a fost în mare parte cea a unui copil de imigranți, dar a fost și una plină de posibilități, în care curajul, determinarea și munca asiduă te pot duce departe. Deoarece familia mea avea rădăcini puternice în industria teatrală din România, am crescut jucând într-o companie de teatru off-Broadway numită The 52nd Street Project, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi lucra în industria divertismentului”, a declarat Natalie Musteață.

Înainte de a deveni cunoscută în lumea filmului, Musteata s-a afirmat ca curatoare și critic de artă. Ea a organizat mai multe expoziții dedicate artei contemporane și a publicat studii despre rolul artiștilor ca organizatori de expoziții și despre istoria muzeelor. Texte semnate de ea au apărut în publicații prestigioase din domeniul artei, iar cercetările sale au fost prezentate în instituții culturale importante, inclusiv la conferințe internaționale, scrie torinofilmlab.it.

În respectivul interviu, ea spunea că a crescut „într-o familie românească de artiști și disidenți” venită în SUA via Franța, că a crescut cu limba română și franceza și că familia ei avea rădăcini puternice în teatrul din România. În același interviu spunea și că se gândește adesea cum ar fi arătat viața ei dacă ar fi crescut în România.

„Am crescut într-o familie românească de artiști și disidenți care a venit în SUA via Franța. Sora mea avea 8 ani când a venit în SUA, dar eu am fost primul născut în SUA. Am crescut cu româna și franceza și, în același timp, părinții mei învățau engleza. Mă gândesc adesea cum ar fi arătat viața mea dacă aș fi crescut în România în loc de SUA”, a povestit ea.

