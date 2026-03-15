Premiile Oscar 2026: lista completă a nominalizărilor. Filmul care a reușit să doboare un record stabilit de „Titanic”

Au fost anunțate nominalizările pentru Premiile Oscar 2026, care vor onora cele mai bune vedete și filme din ultimele 12 luni din industria cinematografică americană.
Sinners conduce cu un număr record de 16 nominalizări, doborând recordul pentru cele mai multe nominalizări la Oscar deținut anterior de All About Eve (1950), Titanic (1997) și La La Land (2016), scrie BBC.
One Battle After Another este următorul film din listă, cu 13 nominalizări, în timp ce Marty Supreme, Frankenstein și Sentimental Value sunt următoarele cu nouă, iar Hamnet are opt nominalizări.
Decernarea premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie, ceremonia fiind prezentată pentru a doua oară de comediantul american Conan O’Brien. Evenimentul va începe la ora locală 19:00, luni, 16 martie, ora 02:00, ora României.
Lista nominalizărilor la Premiile Oscar 2026
Nominalizările pentru Premiile Oscar 2026 sunt următoarele:
- Bugonia
- Frankenstein
- F1
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Cel mai bun actor în rol principal
Cea mai bună actriță în rol principal
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Cea mai bună actriță în rol secundar
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Cel mai bun actor în rol secundar
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao – Hamnet
Cel mai bun scenariu adaptat
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Cel mai bun scenariu original
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Cel mai bun cântec original
- Dear Me – Diane Warren: Relentless
- Golden – KPop Demon Hunters
- I Lied to You – Sinners
- Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
- Train Dreams – Train Dreams
Cea mai bună coloană sonoră originală
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sirât
- The Secret Agent
- The Voice of Hind Rajab
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through the Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Alabama Solution
- The Perfect Neighbor
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Cel mai bun design de producție
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Frankenstein
- F1
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirât
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Cele mai bune efecte vizuale
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- Sinners
- The Lost Bus
Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune
- A Friend of Dorothy
- Butcher’s Stain
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Cel mai bun scurtmetraj de animație
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters
Cel mai bun scurtmetraj documentar
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness