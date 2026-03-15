Premiile Oscar 2026: lista completă a nominalizărilor. Filmul care a reușit să doboare un record stabilit de „Titanic”

De: Daniel Matei 15/03/2026 | 12:00
Au fost anunțate nominalizările pentru Premiile Oscar 2026, care vor onora cele mai bune vedete și filme din ultimele 12 luni din industria cinematografică americană.

Sinners conduce cu un număr record de 16 nominalizări, doborând recordul pentru cele mai multe nominalizări la Oscar deținut anterior de All About Eve (1950), Titanic (1997) și La La Land (2016), scrie BBC.

One Battle After Another este următorul film din listă, cu 13 nominalizări, în timp ce Marty Supreme, Frankenstein și Sentimental Value sunt următoarele cu nouă, iar Hamnet are opt nominalizări.

Decernarea premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie, ceremonia fiind prezentată pentru a doua oară de comediantul american Conan O’Brien. Evenimentul va începe la ora locală 19:00, luni, 16 martie, ora 02:00, ora României.

Lista nominalizărilor la Premiile Oscar 2026

Nominalizările pentru Premiile Oscar 2026 sunt următoarele:

Cel mai bun film

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • F1
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Cel mai bun actor în rol principal

Cea mai bună actriță în rol principal

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Cea mai bună actriță în rol secundar

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Cel mai bun actor în rol secundar

  • Benicio del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – One Battle After Another
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Cel mai bun regizor

  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Ryan Coogler – Sinners
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Chloé Zhao – Hamnet

Cel mai bun scenariu adaptat

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train Dreams

Cel mai bun scenariu original

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Cel mai bun cântec original

  • Dear Me – Diane Warren: Relentless
  • Golden – KPop Demon Hunters
  • I Lied to You – Sinners
  • Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
  • Train Dreams – Train Dreams

Cea mai bună coloană sonoră originală

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Cel mai bun film străin

  • It Was Just an Accident
  • Sentimental Value
  • Sirât
  • The Secret Agent
  • The Voice of Hind Rajab

Cea mai bună animație

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Cel mai bun documentar

  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through the Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Alabama Solution
  • The Perfect Neighbor

Cele mai bune costume

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Cel mai bun design de producție

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Cel mai bun sunet

  • Frankenstein
  • F1
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirât

Cel mai bun montaj

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Cea mai bună imagine

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Cele mai bune efecte vizuale

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • Sinners
  • The Lost Bus

Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune

  • A Friend of Dorothy
  • Butcher’s Stain
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Cel mai bun scurtmetraj de animație

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Girl Who Cried Pearls
  • The Three Sisters

Cel mai bun scurtmetraj documentar

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Cel mai bun casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • The Secret Agent

