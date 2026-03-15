Premiile Oscar 2026: Top 10 cele mai bune filme nominalizate, potrivit Rotten Tomatoes

Ceremonia de acordare a Premiilor Oscar 2026 are loc duminică, 15 martie, la Los Angeles. Sinners a obținut cel mai mare număr de nominalizări din istorie la categoria „Cel mai bun film”, depășind alte producții consacrate, precum Titanic.
Criticii de la Rotten Tomatoes au făcut un top al filmelor nominalizate la ediția de anul acesta.
Pe 15 martie, zece filme vor concura pentru premiul Oscar pentru cel mai bun film, inclusiv producțiile Hamnet și Train Dreams, Sinners, în regia lui Ryan Coogler, dramele Marty Supreme și F1 The Movie, One Battle After Another al lui Paul Thomas Anderson, filmul brazilian aclamat internațional The Secret Agent, goticul și sângerosul Frankenstein și producția Bugonia, scriu criticii.
Filmele selecționate au fost alese atât pentru impactul artistic, cât și pentru aprecierile critice. Rotten Tomatoes le‑a ordonat pe baza scorurilor din Tomatometer (apreciarea criticilor), pentru a arăta care dintre producții au fost cel mai bine primite de critici.
Filmele nominalizate la Premiile Oscar au fost clasificate de Rotten Tomatoes după cum urmează:
Decernarea premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie, ceremonia fiind prezentată pentru a doua oară de comediantul american Conan O’Brien. Evenimentul va începe la ora locală 19:00, și local va putea fi urmărit în seara de duminică spre luni, 16 martie, începând cu ora 02:00, ora României.
