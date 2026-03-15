Premiile Oscar 2026: Top 10 cele mai bune filme nominalizate, potrivit Rotten Tomatoes

De: Daniel Matei 15/03/2026 | 11:18
Ceremonia de acordare a Premiilor Oscar 2026 are loc duminică, 15 martie, la Los Angeles. Sinners a obținut cel mai mare număr de nominalizări din istorie la categoria „Cel mai bun film”, depășind alte producții consacrate, precum Titanic.

Criticii de la Rotten Tomatoes au făcut un top al filmelor nominalizate la ediția de anul acesta.

Pe 15 martie, zece filme vor concura pentru premiul Oscar pentru cel mai bun film, inclusiv producțiile Hamnet și Train Dreams, Sinners, în regia lui Ryan Coogler, dramele Marty Supreme și F1 The Movie, One Battle After Another al lui Paul Thomas Anderson, filmul brazilian aclamat internațional The Secret Agent, goticul și sângerosul Frankenstein și producția Bugonia, scriu criticii.

Filmele selecționate au fost alese atât pentru impactul artistic, cât și pentru aprecierile critice. Rotten Tomatoes le‑a ordonat pe baza scorurilor din Tomatometer (apreciarea criticilor), pentru a arăta care dintre producții au fost cel mai bine primite de critici.

Premiile Oscar 2026: Top 10 cele mai bune filme

Filmele nominalizate la Premiile Oscar au fost clasificate de Rotten Tomatoes după cum urmează:

  1. The Secret Agent – 98% – Thriller politic intens și stilizat, apreciat pentru atmosfera sa periculoasă.
  2. Sinners – 97% – Film original de Ryan Coogler, care combină povestea emoțională cu elemente de muzică și imaginație vizuală.
  3. Sentimental Value – 96% – O dramă matură despre familie, artă și reconectare.
  4. Train Dreams – 94% – Adaptarea unei povești emoționale despre viață și schimbare în America începutului de secol 20.
  5. One Battle After Another – 94% – O combinație de aventură, umor și tensiune cu o distribuție puternică.
  6. Marty Supreme – 93% – Un film epic, cu Timothée Chalamet în rol principal, despre ambiție și depășirea limitelor.
  7. Bugonia – 88% – O comedie neconvențională, plină de umor și absurditate, cu celebra actriță Emma Stone.
  8. Hamnet – 86% – O dramă emoționantă inspirată de povestea din spatele operei lui Shakespeare.
  9. Frankenstein – 85% – Interpretare bogată și vizuală a clasicului gotic, cu Guillermo del Toro.
  10. F1 The Movie – 82% – Film sportiv spectaculos, cu Brad Pitt în rolul principal, despre lumea Formula 1.

Decernarea premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie, ceremonia fiind prezentată pentru a doua oară de comediantul american Conan O’Brien. Evenimentul va începe la ora locală 19:00, și local va putea fi urmărit în seara de duminică spre luni, 16 martie, începând cu ora 02:00, ora României.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să ...
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
VIDEO LIVE | Vedeți aici Gala Premiilor Oscar 2026, duminică noapte, de la ora 1:00
VIDEO LIVE | Vedeți aici Gala Premiilor Oscar 2026, duminică noapte, de la ora 1:00
Câte zile libere sunt de Rusalii în 2026. Sărbătoarea care aduce o minivacanță pentru mulți români
Câte zile libere sunt de Rusalii în 2026. Sărbătoarea care aduce o minivacanță pentru mulți români
Premiile Oscar 2026: lista completă a nominalizărilor. Filmul care a reușit să doboare un record ...
Premiile Oscar 2026: lista completă a nominalizărilor. Filmul care a reușit să doboare un record stabilit de „Titanic”
Cine primește amendă dacă spațiul din jurul blocului nu este întreținut. Regulile pentru asociațiile ...
Cine primește amendă dacă spațiul din jurul blocului nu este întreținut. Regulile pentru asociațiile de proprietari
Zodia care va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Visul la care spera de mult devine realitate ...
Zodia care va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Visul la care spera de mult devine realitate pentru acești nativi
Vezi toate știrile