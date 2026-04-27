Debut spectaculos la box office: Filmul despre viața lui Michael Jackson a avut încasări de aproape 100 de milioane de dolari

De: Daniel Matei 27/04/2026 | 22:10
Sursa foto: Profimedia

Pelicula „Michael”, despre viața „regelui muzicii pop”, Michael Jackson, a avut un debut spectaculos pe piața din America de Nord, în pofida criticilor primite atât din partea specialiștilor, cât și din partea unei părți a publicului.

Filmul a încasat 97 de milioane de dolari în cinematografele din America de Nord, la care se adaugă încă 120,4 milioane de dolari la nivel global, pentru un total de aproximativ 217 milioane de dolari, ceea ce îl plasează printre cele mai mari debuturi ale anului de până acum, informează Forbes.

De asemenea, filmul a doborât recordul pentru cel mai bun weekend de deschidere al unui film biografic al unui muzician, deținut anterior de „Straight Outta Compton”, biografia formației N.W.A., care a înregistrat 60,2 milioane de dolari în primul său weekend din 2015. Totodată, a depășit și recordul pentru cel mai mare debut al unui film biografic în general, deținut de „Oppenheimer”, filmul lui Christopher Nolan despre viața fizicianului nuclear, care a debutat cu 82,4 milioane de dolari în 2023.

Încasările uriașe au depășit semnificativ așteptările. BoxOffice Pro estimase un debut între 65 și 75 de milioane de dolari pentru primul weekend. „Michael” este acum al doilea cel mai mare debut al anului 2026, depășind lansarea de 80,5 milioane de dolari a filmului „Project Hail Mary”, dar situându-se sub „The Super Mario Galaxy Movie”, care a înregistrat 131,7 milioane de dolari la lansarea de la începutul acestei luni.

„Michael” este cel mai mare succes al Lionsgate din ultimii peste zece ani, de la „The Hunger Games: Mockingjay – Part 2” din 2015 (102 milioane de dolari la debut).

Filmul despre Michael Jackson a fost criticat chiar înainte de lansare

Michael a fost primit cu recenzii în mare parte negative înainte de lansare și are, în acest moment, un scor de 36% din partea criticilor pe Rotten Tomatoes. Clarisse Loughrey de la The Independent a acordat filmului o stea, descriindu-l drept „o tentativă morbidă și lipsită de suflet de a face bani”.

Publicația The Guardian a descris filmul drept unul „frustrant de superficial”, iar Rolling Stone a scris că acesta este „deprimant” și că „nu este, de fapt, un film biografic adevărat”.

Filmul Michael, aprobat și finanțat de moștenitorii regretatului cântăreț, îl urmărește pe Michael Jackson încă din primii ani alături de trupa Jackson 5 până la apogeul faimei sale globale în 1988, când se afla în turneu pentru albumul Bad. Decizia de a încheia povestea în acest punct a generat critici, deoarece filmul nu abordează acuzațiile de abuz asupra copiilor făcute împotriva artistului înainte de moartea sa din 2009 și le omite complet.

Jackson a negat toate acuzațiile formulate împotriva sa pe parcursul vieții. Potrivit unor relatări anterioare, o versiune inițială a filmului includea acuzațiile de abuz din 1993 și investigația ulterioară, însă avocații moștenitorilor lui Jackson au identificat un acord anterior cu un reclamant, care „excludea orice reprezentare sau menționare a acestora într-un film”.

Acest lucru a dus la 22 de zile de refilmări, costurile adiționale fiind estimate a se fi ridicat la 10-15 milioane de dolari, potrivit Variety.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
