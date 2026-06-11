Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului

Raúl Jiménez este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști mexicani, iar în afara terenului, atacantul de la Fulham duce o viață dedicată familiei alături de viitoarea sa soție, actrița Daniela Basso.

Cupa Mondială din 2026 a început oficial astăzi, iar Raúl Jiménez va conduce din nou linia de atac a Mexicului. Atacantul veteran este unul dintre cei mai experimentați jucători ai echipei El Tri și speră să-și ajute țara să ajungă cât mai departe în turneu. A jucat pentru cluburi precum Benfica, Wolverhampton Wanderers și Fulham, conducând în același timp linia de atac a echipei naționale de mai bine de un deceniu.

Cine este viitoarea soție a lui Raúl Jiménez

În afara terenului de fotbal, atacantul este un familist convins. Stâlpul său de susținere este viitoarea sa soție, actrița mexicană Daniela Basso, alături de care are doi copii, Arya și Ander. Daniela Basso este o actriță și personalitate de televiziune mexicană cunoscută pentru rolurile sale din producții populare precum „Simplemente María” și „Como Dice el Dicho”. Relația ei cu Raúl Jiménez încă din 2017, cu mulți ani înainte ca unele dintre cele mai importante momente ale carierei sale să aibă loc.

De-a lungul anilor, actrița i-a fost necondiționat alături lui Raúl Jiménez în cariera sa sportivă. Cea mai mare cumpănă a cuplului a avut loc în anul 2020, când fotbalistul a suferit o accidentare gravă la cap în timpul unui meci din Premier League. Pe parcursul întregii perioade de recuperare și până la revenirea lui pe teren, Daniela i-a oferit sprijin constant. Cuplul a făcut un pas important în relația lor în februarie 2025, când și-au anunțat logodna după o cerere în căsătorie în Alpii elvețieni.

Pe lângă creșterea copiilor, Basso a continuat să își desfășoare activitatea în industria divertismentului și, potrivit unor surse, a participat la castinguri locale pentru roluri de actriță în perioada în care a locuit în Anglia.

Cu Raúl Jiménez reprezentând acum Mexicul la o altă Cupă Mondială, Gabriela Basso va fi printre cei mai mari susținători ai săi în timp ce acesta urmărește succesul alături de El Tri. Cei doi am împreună un băiat și o fată, pe nume Ander și Arya. Primul lor copil, Arya, s-a născut în iulie 2020. Ziua a fost memorabilă pentru atacant, deoarece nașterea ei a avut loc la doar câteva ore după ce el a marcat pentru Wolverhampton Wanderers împotriva echipei Crystal Palace în Premier League

La mai puțin de doi ani distanță, cuplul l-a întâmpinat pe fiul lor, Ander, pe 5 mai 2022. Data avea deja o semnificație specială pentru familie, deoarece este și ziua de naștere a lui Raúl Jiménez.

Această Cupă Mondială va fi una specială pentru Raúl Jiménez. Având în vedere că Mexicul găzduiește turneul alături de Statele Unite și Canada, el va intra pe teren susținut nu doar de familia sa, ci și de o națiune care dorește să vadă echipa El Tri strălucind pe teren propriu.

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