Untul este un ingredient de bază în multe rețete, însă nu este întotdeauna cea mai potrivită alegere. Unele persoane încearcă să reducă aportul de grăsimi saturate, altele au intoleranță la lactoză sau urmează o dietă vegetariană ori vegană. Din fericire, există numeroase ingrediente care pot înlocui untul, fără a compromite gustul preparatelor.

Potrivit nutriționiștilor citați de Real Simple, alegerea celei mai bune alternative depinde de rețeta pe care o pregătești. Unele ingrediente sunt ideale pentru copt, în timp ce altele se potrivesc mai bine la gătit sau pentru a fi întinse pe pâine.

Uleiul de măsline

Uleiul de măsline extravirgin este una dintre cele mai apreciate alternative la unt. Este bogat în grăsimi mononesaturate și antioxidanți și poate fi folosit cu succes la sotare, în sosuri sau în unele produse de patiserie.

Pentru prăjituri și alte deserturi, aroma intensă a uleiului de măsline poate influența gustul final, așa că este recomandat să alegi un sortiment cu aromă mai delicată.

Iaurtul grecesc

Iaurtul grecesc poate înlocui untul în multe rețete de prăjituri, brioșe sau checuri. Acesta adaugă umiditate aluatului și crește conținutul de proteine.

Specialiștii recomandă folosirea unui iaurt grecesc simplu, fără zahăr adăugat, pentru a nu modifica gustul preparatului.

Piureul de mere

Piureul de mere este o alternativă populară în deserturi, deoarece reduce cantitatea de grăsimi și adaugă umiditate. Se potrivește foarte bine în checuri, brioșe sau biscuiți.

Este indicat să folosești un piure fără zahăr adăugat, pentru a controla mai ușor dulceața rețetei.

Unturile din nuci

Untul de migdale, untul de arahide sau untul din caju pot înlocui untul în anumite preparate și aduc un plus de proteine, fibre și grăsimi nesaturate.

Acestea sunt potrivite în special pentru biscuiți, batoane, smoothie-uri sau întinse pe pâine, însă aroma lor poate modifica gustul preparatului.

Untul vegetal

Pentru persoanele care evită produsele de origine animală, untul vegetal poate reprezenta o soluție apropiată de untul clasic.

Nutriționiștii recomandă însă verificarea listei de ingrediente și alegerea produselor care conțin cât mai puțini aditivi și grăsimi hidrogenate.

Piureul de dovleac

Piureul de dovleac este o alternativă potrivită mai ales pentru produsele de patiserie. Acesta oferă o textură pufoasă și adaugă vitamine, fibre și antioxidanți.

Se potrivește foarte bine în checuri, brioșe și pâine dulce, însă poate influența culoarea și aroma preparatului.

Cum alegi alternativa potrivită

Nu există un înlocuitor universal pentru unt. Dacă pregătești un desert, piureul de mere, iaurtul grecesc sau piureul de dovleac pot oferi rezultate foarte bune. Pentru preparatele sărate, uleiul de măsline și unturile din nuci sunt, de regulă, opțiuni mai potrivite.

Înainte de a modifica o rețetă, ține cont de rolul pe care îl are untul în preparat. În unele cazuri acesta oferă frăgezime, în altele contribuie la aromă sau la textura finală, astfel că alternativa aleasă poate influența rezultatul.

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