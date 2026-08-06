Dakota Johnson și Role Model nu își mai ascund povestea de iubire. După luni întregi de speculații, artistul a confirmat relația. Cântărețul, pe numele real Tucker Pillsbury, a vorbit despre iubita lui. Dezvăluirile au fost făcute într-un interviu acordat revistei Nylon.

Dakota Johnson iubește din nou

Cei doi au fost văzuți împreună pentru prima dată în ianuarie, atunci au fost fotografiați ținându-se de mână. De atunci, au apărut tot mai des împreună. Cu toate acestea, niciunul nu confirmase oficial relația. Acum, Role Model a decis să rupă tăcerea. Artistul a vorbit inclusiv despre colaborarea muzicală cu Dakota Johnson. Actrița apare pe noua lui piesă, intitulată „Love I You”. Melodia va fi inclusă pe albumul „Chuck Timely&The Hourglass”. Discul urmează să fie lansat pe 7 august. Fanii au putut asculta piesa în premieră la un concert din Chicago. Role Model a povestit cum a ajuns Dakota Johnson în studio. Ideea i-a aparținut chitaristului și producătorului Mason Stoops.

„Aveam mai multe nume în minte. Dakota a venit într-o zi în studio, iar Mason a spus: «De ce nu o faci tu?»”, a povestit artistul.

Inițial, cântărețul a refuzat propunerea. El nu voia să amestece viața personală cu muzica.

„I-am spus să se oprească. Nu vreau să amestec munca și relația. Ea a spus: «Fac eu». S-a ridicat și a intrat în cabină. Rezultatul a fost peste orice așteptare”, a explicat artistul.

Role Model, despre Dakota Johnson

Role Model spune că apariția iubitei sale este una dintre surprizele albumului. Momentul a fost apreciat imediat de fani. În dialogul din piesă, cei doi schimbă replici pline de umor. Conversația a devenit deja virală pe rețelele sociale.

La un moment dat, artistul îi spune: „Cred că ești perfectă.” Dakota Johnson răspunde imediat: „Asta le spui tuturor.”

Mai târziu, cântărețul vorbește despre bani. Actrița îl ironizează cu o replică amuzantă.

„Crezi că ai ajuns mare vedetă?”, îi spune Dakota Johnson în timpul melodiei. Când artistul explică faptul că doar glumea, actrița continuă schimbul de replici. „Ești domnul mare spectacol”, îi răspunde aceasta.

Dakota Johnson și Role Model, relație tot mai serioasă

În ultimele luni, cei doi au fost surprinși împreună de mai multe ori. Relația pare tot mai serioasă. În aprilie, Dakota Johnson și Role Model au fost fotografiați sărutându-se. Imaginile au fost realizate după o cină în Los Angeles. Cu o lună înainte, au participat împreună la ultimul turneu susținut de Paul McCartney. Cei doi au stat unul lângă celălalt pe tot parcursul serii.

Înaintea acestei relații, Dakota Johnson a avut o poveste de iubire cu Chris Martin. Actrița și solistul Coldplay au fost împreună șapte ani. Role Model a fost asociat, în trecut, cu influencerița Emma Chamberlain. Relația lor s-a încheiat discret. Deși și-a confirmat iubirea pentru Dakota Johnson, artistul spune că va păstra discreția.

„Am învățat că trebuie să vorbesc doar despre muzică. Altfel, internetul o ia razna. Toată lumea se crede detectiv”, a încheiat Role Model.

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