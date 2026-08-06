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Ce a pățit o studentă din București, după ce s-a dus prima dată în Mamaia. La 5:30, a ieșit din hotel, dar răsăritul s-a transformat într-un coșmar

De: Alina Drăgan 06/08/2026 | 08:39
Ce a pățit o studentă din București, după ce s-a dus prima dată în Mamaia. La 5:30, a ieșit din hotel, dar răsăritul s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit o studentă din București, după ce s-a dus prima dată în Mamaia
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Vacanța pe litoral s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără studentă la Drept. Dorința de a vedea răsăritul pe plajă i-a adus o pagubă substanțială și i-a ruinat întreaga vacanță. A făcut greșeala de a-și lăsa lucrurile nesupravegheate pe șezlong, iar acestea au dispărut în doar câteva secunde.

Este vară, sezon estival, așa că o studentă la Drept, din București, a decis să își petreacă vacanța pe litoral, alături de o prietenă. Cele două au mers pentru prima dată în stațiunea Mamaia și se pregăteau pentru o vacanță ca la carte. Și-au dorit să vadă răsăritul, așa că la ora 5:30 se aflau pe o plajă exclusivistă din stațiune.

După ce au admirat răsăritul, cele două prietene au decis să intre în apă, iar asta s-a dovedit o decizie neinspirată. Studenta și-a lăsat telefonul, un iPhone 17 Pro Max în valoare de peste 7.500 de lei, pe șezlong, lângă o pereche de papuci. Însă, atunci când s-a întors din apă, a avut o surpriză de proporții, căci doar papucii mai erau pe șezlong.

„Eram pe plajă, mersesem să vedem răsăritul, eu și o prietenă de-a mea. Ca să nu îmi iau telefonul în apă, l-am lăsat pe șezlongul cel mai apropiat, la maxim 10 m de mine. Noi am stat maximum 15 minute, dar am mai aruncat priviri din când în când pe șezlong. Cel mai probabil, a trecut cineva pe acolo, a băgat telefonul rapid în buzunar, și-a continuat drumul și asta a fost“, a povestit studenta.

Răsăritul s-a transformat într-un coșmar

Paguba a fost una considerabilă pentru studentă. Pe lângă telefon, aceasta mai avea în husa dispozitivului 100 de euro și husa în sine valora 400 de lei. Atunci când a văzut că telefonul a dispărut, tânăra a încercat să îi întrebe pe cei din jur dacă au văzut făptașul, însă aceștia nu au băgat-o în seamă și au făcut glume pe seama ei. Mai mult, tânăra a apelat și la ajutorul autorităților, însă nici aici nu a avut prea mare succes.

„Mai erau oameni pe plajă și apoi eu m-am plimbat și i-am întrebat, iar ei făceau glume – «Ți l-am luat eu haha…» – erau și unii beți. Am verificat telefonul și ultima locație e pe aleea Umanității. Nu știu ce i-a făcut telefonului că nu mai arată locația. Normal trebuia să poată fi localizat chiar dacă era închis, dar nu știu ce i-a făcut…

Am încercat și cu Poliția, cu IMEI-ul, dar au spus că trebuie mai întâi să obțină o aprobare de la procurori și asta ia timp și până când rezolvă ei, telefonul poate fi pe piese, practic îi dă timp hoțului să facă ce vrea cu el”, a mai spus studenta.

Răsăritul s-a transformat într-un coșmar

Cum a văzut că nu poate primi prea mult ajutor nici din partea autorităților, tânăra a vorbit despre pățania sa în mediul online și a cerut ajutorul internauților. Așa a aflat că telefonul ei deja fusese dus de hoț la un service.

„Azi dimineață mă sunase o fată și mi-a spus ca a fost ieri să își pună o folie la gară, la „Turcu” și a spus că venise un domn cu un telefon 17 Pro Max și cu o husă neagră, iar eu nu spusesem nicăieri ce culoare avea husa telefonului, și îi spusese domnului acela că vrea să își șteargă contul și să își facă altul nou, dar nu mai are nici parolă, nici adresă de mail, că le avea scrise pe o foaie, dar nu mai are foaie – vrăjeală din asta. Și i-a spus „Turcu” acela că pentru 200 de lei se poate, dar i s-a părut mult… fata a plecat de acolo, nu știu cum s-a terminat“, a povestit păgubita.

Tânăra a încercat să îi contacteze pe cei de la service, însă aceștia au negat tot. Acum, studenta nu mai are nicio speranță că o să își recupereze telefonul, iar întreaga întâmplare i-a lăsat un gust amar.

 

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