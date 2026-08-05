Sezonul estival a început cu controverse pe litoralul bulgăresc. Tot mai mulți turiști reclamă scumpirile din restaurante și beach baruri. Bonurile publicate pe internet au stârnit numeroase reacții. Specialiștii spun că problema nu este doar creșterea prețurilor. Turiștii vor să simtă că primesc servicii pe măsura banilor cheltuiți.

Unul dintre cele mai discutate cazuri a avut loc în stațiunea Sozopol. O turistă a povestit că a plătit 27 de euro pentru o cafea și o prăjitură. Femeia a explicat că restaurantul promova o ofertă pentru cafea și desert. Totuși, promoția nu se aplica în cazul cafelei decofeinizate. Nota finală a fost mult mai mare decât se aștepta. Turista a precizat că nu suma a deranjat-o cel mai mult. Ea a criticat lipsa de transparență privind oferta afișată. Ulterior, managerul restaurantului a contactat-o. Acesta și-a cerut scuze și i-a oferit o compensație. Femeia a refuzat oferta și și-a păstrat punctul de vedere.

Ce prețuri sunt în stațiunea Sozopol din Bulgaria

Economistul Nikolay Filibev consideră că cea mai mare provocare este echilibrul dintre preț și calitate. Acesta susține că tarifele au continuat să crească în ultimii ani. În schimb, numărul turiștilor nu a evoluat conform așteptărilor. Hotelurile, restaurantele și unitățile de agrement au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri de prețuri. Potrivit specialistului, unii turiști străini au început să aleagă alte destinații. Printre aceștia se numără și români, atrași de ofertele din alte țări.

La rândul său, reprezentantul Institutului pentru Analiză și Evaluare în Turism, Konstantin Zankov, are o altă opinie. Acesta spune că întregul litoral nu trebuie judecat după câteva exemple izolate. Există restaurante cu prețuri premium, dar și localuri accesibile. În opinia sa, piața se reglează prin alegerile turiștilor. Cei nemulțumiți pot opta pentru alte restaurante și își pot împărtăși experiențele în mediul online.

Diferențe mari de preț între stațiuni

O analiză a litoralului bulgăresc arată diferențe importante între stațiuni. În Burgas, unele restaurante au ales să păstreze prețurile la un nivel accesibil. O bere costă aproximativ 2 euro. O supă de pește poate fi cumpărată cu aproximativ 3 euro. Un meniu cu șprot prăjit, cartofi și bere ajunge la aproximativ 6 euro.

În alte stațiuni, nota de plată este considerabil mai mare. O supă de fructe de mare poate costa aproximativ 4 euro. Un tarator servit într-un beach bar ajunge chiar și la 9 euro.

În Sozopol, o porție de șprot costă aproximativ 12 euro. Midiile servite în pâine ajung la aproximativ 15 euro. În Nessebar, porțiile de calamari costă între 11 și 13 euro. Creveții decorticați pot ajunge la aproape 17 euro.

Cu toate acestea, orașul continuă să atragă numeroși turiști datorită centrului istoric și patrimoniului UNESCO.

Tot mai mulți vizitatori compară acum prețurile din Bulgaria cu cele din Grecia, Turcia, Muntenegru, Italia, Spania și Franța. În ciuda scumpirilor, litoralul bulgăresc rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru mulți români.

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