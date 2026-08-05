Prima arestare după moartea Antoniei, alpinista care a căzut în munții Bucegi. Ce acuzație i se aduce ghidului montan

Ancheta în cazul tragediei petrecute în Munții Bucegi a luat o turnură neașteptată! Ghidul montan care conducea grupul în ziua accidentului în urma căruia Antonia, un medic stomatolog de 36 de ani, și-a pierdut viața, iar alți trei participanți au fost răniți, a fost reținut de procurori.

Ulterior, acesta a fost plasat sub control judiciar și este cercetat pentru ucidere din culpă. Oamenii legii susțin că instructorul ar fi ignorat reguli esențiale de siguranță și ar fi luat decizii care au transformat excursia într-un coșmar.

Răsturnare de situație în tragedia din Bucegi!

Din concluziile anchetatorilor reiese că traseul stabilit la început ar fi fost modificat pe parcurs, fiind ales unul considerabil mai dificil. Procurorii susțin că ghidul nu cunoștea suficient acel sector, nu avea echipamentul tehnic necesar și nici nu ar fi ținut cont de faptul că majoritatea cursanților nu aveau experiența necesară pentru o astfel de ascensiune. Toate aceste aspecte sunt acum analizate în dosarul penal.

Potrivit comunicatului Ministerului Public, inculpatul „a nesocotit măsurile de prevedere privind organizarea și parcurgerea în siguranță a unui traseu montan nemarcat”.

În documentul procurorilor se arată că acesta ”(…) nu a realizat o planificare și evaluare corespunzătoare a traseului și a riscurilor schimbând, în timpul deplasării, traseul montan ales inițial și comunicat verbal cursanților, respectiv valea de abrupt „Valea Albă”, cu unul mai dificil, pe care inculpatul – ghid montan nu îl cunoștea, fără a avea asupra sa echipament tehnic necesar parcurgerii în siguranță a traseului ales – asigurări fixe (pitoane/spituri) sau mobile (friend-uri, nuci) și ciocan de alpinism, fără a avea în vedere lipsa de pregătire tehnică și de experiență în materie a cursanților M.A., I.I.B și I.S., aspecte cunoscute de inculpat și fără a ține cont de starea fizică și psihică a acestora. Toate acestea au culminat cu amenajarea deficitară, de către inculpatul N.E.D., a unui punct de regrupare, pe o brână expusă, foarte îngustă și scurtă, deasupra unei căderi libere de peste 15 m, ce a presupus asigurarea inculpatului și a celor trei cursanți într-un singur punct de ancorare, respectiv într-un piton găsit în stâncă și verificat superficial, urmată de efectuarea, de către inculpat, în jurul orei 14:30, a tehnicii de coborâre asistată/lansată prin nod semicabestan a persoanei vătămate I.I.B în timpul căreia pitonul a ieșit din fisura în care era bătut, determinând precipitarea de la o înălțime de aproximativ 15 m atât a lui I.I.B. și a inculpatului cât și a celorlalți doi participanți, M.I. și I.S., angrenați, de asemenea, în căderea generată de cedarea punctului unic și comun de ancorare.”

Antonia era pasionată de alpinism

Moartea Antoniei i-a lăsat fără cuvinte pe cei care au cunoscut-o. De profesie medic stomatolog, femeia își dedica timpul liber uneia dintre cele mai mari pasiuni ale sale: alpinismul. Urcase pe vârfuri celebre, inclusiv Kilimanjaro și Everest, iar prietenii spun că era extrem de atentă și bine pregătită în expedițiile montane.

Durerea este de nedescris și pentru familia ei. Mama Antoniei a povestit că ultima discuție cu fiica sa a avut loc chiar înainte de plecarea în excursie și nimic nu prevestea tragedia.

„Era pasionată, era bucuria vieții ei, să urce, să coboare. A fost pe Kilimanjaro, a fost pe Munții Curcubeului din Peru și nu a avut niciodată… și uite aici la noi s-a întâmplat”, a spus mama Antoniei.

Între timp, ancheta continuă, iar procurorii încearcă să stabilească toate circumstanțele care au dus la producerea accidentului.

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Ea este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea 36 de ani