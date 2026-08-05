Laura Cosoi a explicat cum a ales numele celei de-a cincea fiice. Ce simbolizează

În urmă cu doar câteva zile, Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar în aceste momente se bucură de primele clipe petrecute în căldura căminului, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și susorile mezinei.

Pe data de 30 iulie, Laura Cosoi a adus pe lume cel de-al cincilea copil, o fetiță de nota 10. Actrița a ales să nască pe cale naturală, una din tradițiile din familie de care a ținut cont la fiecare naștere.

Cum a ales Laura Cosoi numele pentru mezina familiei

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales deja numele pentru fetița lor: ea se va numi Nina Elisabeta. Se poate spune că aceasta ar fi o a doua tradiție din familia actriței, de a le pune tuturor fetelor nume scurte, formate din patru litere (Vera, Rita, Lara, Alis și Nina).

Întrebată de fani ce a inspirat-o să o numească pe cea mică Nina Elisabeta, Laura Cosoi a mărturisit că alegerea a fost una intuitivă: „Pur și simplu așa am simțit și am știut că i se potrivește”, a scris actrița pe Instagram.

Atât Nina, cât și Elisabeta sunt nume de sfinte cu rădăcini puternice. În unele culturi, Nina este privit ca o prescurtarea numelui Ana, care înseamnă „grație” sau „milă”. La rândul său, „Elisabeta„ este un prenume feminin de origine ebraică și înseamnă „Dumnezeu îmi este jurământ”.

„A fost cea mai ușoară naștere”

În ceea ce privește cea de-a cincea naștere, Laura Cosoi le-a mărturisit prietenilor virtuali că, deși Nina a avut cea mai mare greutate la naștere dintre toate cele cinci fetițe, travalilul și nașterea au fost ușoare.

„Nina. Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume. Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță. Pur și simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol! Te iubim, Nina. Suntem binecuvântați Fiecare naștere a fost frumoasă în felul ei. Sigur că aș putea face comparații și, dacă ar fi să fiu sinceră, această naștere a fost cea mai ușoară. Deși Nina a fost un bebeluș mare, a contat foarte mult că aveam experiență”, a spus Laura Cosoi pe Instagram.

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Unde a fost surprinsă Laura Cosoi în ultimele zile de sarcină. Actrița radiază înainte să aducă pe lume bebelușul cu numărul 5!