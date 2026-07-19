Acasă » Știri » Surpriză dulce pentru soțul Laurei Cosoi. Cele patru fiice i-au pregătit tortul aniversar

Surpriză dulce pentru soțul Laurei Cosoi. Cele patru fiice i-au pregătit tortul aniversar

De: Emanuela Cristescu 19/07/2026 | 12:52
Surpriză dulce pentru soțul Laurei Cosoi. Cele patru fiice i-au pregătit tortul aniversar
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Laura Cosoi are toate motivele să fie cu zâmbetul pe buze. În timp ce se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară, actrița organizează și un moment cu totul special pentru omul alături de care își împarte viața. Cosmin Curticăpean împlinește 50 de ani, iar în locuința lor s-a intrat în febra pregătirilor.

Vedeta nu a lăsat aniversarea să treacă fără un gest special. Alături de cele patru fetițe, Laura Cosoi a intrat în bucătărie și a pregătit tortul pentru sărbătorit. Micuțele au fost implicate în fiecare detaliu și au decorat desertul cu fructe, iar actrița a surprins întreaga scenă într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Laura Cosoi, surpriză pentru soțul său

Chiar dacă a oferit fanilor o imagine din culisele pregătirilor, actrița a avut grijă să păstreze surpriza.

„Nu pot să vă spun ce pregătiri facem pentru mâine! Tati împlinește 50 de ani”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Surpriză dulce pentru soțul Laurei Cosoi. Cele patru fiice i-au pregătit tortul aniversar
Surpriză dulce pentru soțul Laurei Cosoi. Cele patru fiice i-au pregătit tortul aniversar

Schimbarea prefixului îl prinde pe Cosmin Curticăpean într-una dintre cele mai frumoase perioade din viață. În doar câteva săptămâni, el și Laura Cosoi își vor ține în brațe cea de-a cincea fiică. Cei doi au ales deja numele micuței, însă au decis să îl păstreze secret până după naștere. Până atunci, întreaga familie se concentrează pe aniversarea celui care este sufletul casei.

Laura Cosoi, despre sarcină

Vedeta a povestit despre decizia de a-și mări familia și despre reacția emoționantă a fiicelor atunci când au aflat că vor avea încă o surioară. Actrița a spus că ea și soțul său și-au dorit enorm încă un copil și că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile.

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat și evident că noi adulții mai vorbeam între noi ca scenarii cu familia. Pentru fete, a fost cea mai mare surpriză și m-am bucurat că am reușit să le fac așa o amintire frumoasă”, a spus Laura Cosoi.

VEZI ȘI: Laura Cosoi, dezvăluiri din ultimul trimestru de sarcină. Cum face față vieții cu patru copii

Unde a fost surprinsă Laura Cosoi în ultimele zile de sarcină. Actrița radiază înainte să aducă pe lume bebelușul cu numărul 5!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
O nouă zi sold out la NIBIRU, 82.000 de vizitatori în stațiunea de pe litoral și un show de neuitat a lui HUGEL în a doua zi a festivalului Galaxia
Știri
O nouă zi sold out la NIBIRU, 82.000 de vizitatori în stațiunea de pe litoral și un show…
Cod portocaliu de furtuni violente! Zonele în care sunt așteptate vijelii și grindină mare
Știri
Cod portocaliu de furtuni violente! Zonele în care sunt așteptate vijelii și grindină mare
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc în Marea Britanie
Gandul.ro
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li...
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS! „Nu i-a convenit”
Prosport.ro
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS!...
„Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție care produce ofițeri într-un an este contestat. Explicațiile instituției
Adevarul
„Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Mediafax
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Sebastian Stan, cucerit de un film românesc: „A rezonat cu propria lui poveste”
Click.ro
Sebastian Stan, cucerit de un film românesc: „A rezonat cu propria lui poveste”
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care a devenit o „bombă cu ceas”
Digi 24
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care...
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
Digi24
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la...
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor.ro
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
go4it.ro
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Descopera.ro
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc în Marea Britanie
Gandul.ro
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc...
Tags:
ULTIMA ORĂ
O nouă zi sold out la NIBIRU, 82.000 de vizitatori în stațiunea de pe litoral și un show de neuitat ...
O nouă zi sold out la NIBIRU, 82.000 de vizitatori în stațiunea de pe litoral și un show de neuitat a lui HUGEL în a doua zi a festivalului Galaxia
După o perioadă în care s-a luptat cu dependențele, destinul artistului a luat o altă turnură: ...
După o perioadă în care s-a luptat cu dependențele, destinul artistului a luat o altă turnură: „Întâlnirea cu Hristos mi-a schimbat viața”
Cod portocaliu de furtuni violente! Zonele în care sunt așteptate vijelii și grindină mare
Cod portocaliu de furtuni violente! Zonele în care sunt așteptate vijelii și grindină mare
Nu vrea bani, ci stickere Panini! Metoda inedită de plată acceptată de un șofer Uber
Nu vrea bani, ci stickere Panini! Metoda inedită de plată acceptată de un șofer Uber
De unde au făcut milioane Andrew și Tristan Tate. Afacerile care le-au finanțat viața extravagantă
De unde au făcut milioane Andrew și Tristan Tate. Afacerile care le-au finanțat viața extravagantă
Țeapa cu „aerul condiționat” se răspândește pe Facebook. Cum sunt păcăliți cumpărătorii
Țeapa cu „aerul condiționat” se răspândește pe Facebook. Cum sunt păcăliți cumpărătorii
Vezi toate știrile