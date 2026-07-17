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Laura Cosoi, dezvăluiri din ultimul trimestru de sarcină. Cum face față vieții cu patru copii

De: Emanuela Cristescu 17/07/2026 | 11:59
Laura Cosoi, dezvăluiri din ultimul trimestru de sarcină. Cum face față vieții cu patru copii
Laura Cosoi, dezvăluiri din ultimul trimestru de sarcină. Cum face față vieții cu patru copii
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Mai sunt doar câteva zile până când Laura Cosoi (44 de ani) va deveni mamă pentru a cincea oară, însă actrița pare că are energie cât pentru zece persoane. În loc să se odihnească înainte de marele moment, vedeta a intrat într-o adevărată „febră” a pregătirilor și spune că nu se mai poate opri din treabă.

Actrița a mărturisit că ultima parte a sarcinii a surprins-o complet. Deși multe viitoare mame aleg să își reducă ritmul în această perioadă, ea a spus că are impresia că poate muta munții din loc.

„Să mă oprească cineva din drive-ul ăsta care vine la pachet cu adrenalina nașterii ce urmează! Mai am puțin și mă înscriu la un maraton sau îmi organizez o drumeție pe munte, la câtă energie am.

Nu vă mai spun că am întors toată, dar TOATĂ casa cu fundul în sus. Azi am făcut 30 de borcane de dulceață de căpșuni și caise și, sincer, mi s-a părut atât de light… cam cum e un duș înainte să înceapă ziua”, a spus Laura Cosoi.

Laura Cosoi nu are stare!

Laura Cosoi a continuat în aceeași notă amuzantă și a spus că simte nevoia să pună la punct fiecare colț al casei înainte de venirea pe lume a micuței.

„În ritmul ăsta, până vine asta mică, cred că văruiesc casa, schimb gresia, plantez o livadă și învăț o limbă străină. Dacă mâine mă vedeți că îmi cumpăr pământ pentru flori, sunt pe la vreun magazin de mobilă sau fac piața, vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți acasă”, a mai declarat ea.

Ce spune Laura Cosoi despre sarcină
Ce spune Laura Cosoi despre sarcină

Starea prin care trece vedeta este cunoscută drept „instinctul cuibului”, perioada în care multe viitoare mame simt nevoia să pregătească locuința în cele mai mici detalii înainte de naștere.

Actrița a spus că experiența acumulată după cele patru sarcini anterioare o ajută, însă nu înseamnă că emoțiile au dispărut. Din contră, ea a recunoscut că responsabilitățile sunt și mai mari.

„Multă lume mă întreabă cum este a cincea sarcină. Dacă e mai ușoară. Dacă sunt mai relaxată. Dacă «știu deja ce urmează». Răspunsul este… și da, și nu. Experiența ajută enorm, dar vine și cu mai multe responsabilități, mai multe comparații, mai multe frici conștiente și mai puțin timp să fii doar… însărcinată”, a mai spus aceasta.

Marea surpriză din ultimele luni

Laura Cosoi a spus că această sarcină a decurs mai bine decât s-ar fi așteptat și că organismul ei a făcut față excelent tuturor provocărilor.

„Adevărul este că această a cincea sarcină a fost mult mai ușoară decât m-aș fi așteptat. Chiar și al treilea trimestru m-a surprins prin câtă energie am avut. Dacă ar fi să o rezum într-o singură frază, aș spune: Corpul meu știe perfect ce are de făcut”, a mărturisit vedeta.

În foarte scurt timp, Laura Cosoi și familia ei își vor mări din nou familia. Vedeta este deja mama a patru fetițe, Rita, Vera, Lara și Aida, iar în curând își va ține în brațe și cea de-a cincea fiică.

VEZI ȘI: Laura Cosoi, surpriză colosală! S-a aflat ce va avea: fetiță sau băiețel

Unde a fost surprinsă Laura Cosoi în ultimele zile de sarcină. Actrița radiază înainte să aducă pe lume bebelușul cu numărul 5!

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