Laura Cosoi, surpriză colosală! S-a aflat ce va avea: fetiță sau băiețel

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc să întâmpine al cincilea membru al familiei lor. Deși până acum cuplul a păstrat discreția în privința acestui eveniment, recent a ieșit la iveală că bebelușul care urmează să vină pe lume va fi o fetiță. Această veste vine după ce Cosmin Curticăpean a făcut referiri în mediul public care au lăsat fără echivoc sexul copilului, confirmând astfel că familia lor se va mări cu încă o fiică.

Cuplul, cunoscut pentru atenția pe care o acordă vieții private și modului în care gestionează expunerea, a reușit să mențină în mare parte discreția până la acest moment. Fanii și admiratorii actriței au început însă să urmărească cu și mai mare interes aparițiile publice ale celor doi, încercând să descifreze orice indiciu legat de sarcină și de evoluția familiei.

Laura Cosoi va avea o fetiță!

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt deja părinți ai patru copii, iar noul anunț vine într-un moment în care cuplul se bucură de experiența extinderii familiei. În contextul vieții cotidiene, cei doi jonglează între responsabilitățile profesionale și cele de părinți, construind un echilibru între carieră și familie.

Până acum, Laura Cosoi a fost foarte discretă cu privire la detaliile legate de sarcină, concentrându-se mai degrabă pe viața profesională și pe proiectele personale. În schimb, partenerul său, Cosmin Curticăpean, a oferit indirect informații care au confirmat sexul viitorului copil, în cadrul unor apariții publice recente.

Bărbatul a dezvăluit că următorul copil așteptat va fi o fetiță. Fără să își dea seama soțul Laurei Cosoi a spus micul lor secret.

„Eu am copii mici, 8 ani are cea mai mare fetiță și o a cincea abia se naște anul ăsta’, a spus Cosmin în cadrul unui podcast.

Pentru Laura și Cosmin, familia reprezintă o prioritate, iar modul în care își cresc copiii reflectă atenția și grija pe care o acordă fiecărui membru al familiei. Faptul că urmează să aducă pe lume încă o fetiță consolidează imaginea unei familii unite și pline de armonie. În plus, experiența acumulată până acum în creșterea a patru copii le oferă un avantaj considerabil în gestionarea provocărilor pe care le aduce un copil nou-născut.

