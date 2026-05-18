Crimă în Brăila! Ionel, un bărbat de 50 de ani, a fost înjunghiat în plină stradă

De: David Ioan 18/05/2026 | 17:33
Un bărbat de 50 de ani a murit după un conflict izbucnit brusc într-un cartier din Brăila, transformând o seară obișnuită într-un episod violent cu final tragic. Victima, Ionel, a fost înjunghiat de un bărbat de 34 de ani, rănile suferite fiind fatale.

În cartierul Călărași IV, liniștea serii a fost spulberată când Ionel, tată a doi băieți, a fost atacat și rănit grav. Deși echipajul medical a intervenit rapid, bărbatul a murit în ambulanță din cauza unei hemoragii masive. Martorii au relatat că l-au găsit prăbușit la pământ, într-o stare critică.

Crimă în plină stradă în Brăila

Incidentul s-a petrecut pe strada Odessa, în zona cunoscută drept Ciocârlia, unde mai multe persoane participau la un grătar. Ionel ar fi fost lovit inițial de un alt bărbat, pe fondul unui conflict mai vechi dintre cei doi, ambii angajați la Șantierul Naval. Victima a ripostat, iar altercația a degenerat rapid.

În timpul bătăii, un bărbat de 34 de ani a intervenit și l-a înjunghiat pe Ionel în zona femurului, provocând o rană profundă care i-a pus capăt vieții. Medicii nu au reușit să îl stabilizeze, deși au depus toate eforturile.

Un bărbat a fost înjunghiat în timpul unui scandal

Vecinii au asistat la scenele dramatice și au sunat imediat la 112. Mulți dintre ei au povestit că Ionel era grav rănit și nu mai reacționa. Cei doi copii ai bărbatului au rămas acum fără tată.

Agresorul a fost reținut de polițiști și se află în custodia autorităților. A fost deschis un dosar penal, iar anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a desfășurat conflictul și care a fost rolul fiecărei persoane implicate. Suspectul ar putea fi prezentat instanței în perioada următoare.

