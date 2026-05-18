Irina Rimes, reacție dură după scandalul voturilor de la Eurovision 2026: ”Vreau să văd publică lista juriului din Republica Moldova”

Artista Irina Rimes (34 de ani) a transmis un mesaj dur după ce România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026. Cântăreața a spus că este șocată de tot ce s-a întâmplat și că juriul trebuie tras la răspundere de urgență.

Artista a spus că Republica Moldova iubește România și că doar cei 7 jurați sunt vinovați pentru punctajul României la Eurovision 2026. Ea a declarat că toată lumea trebuie să știe numele celor care au dat doar 3 puncte României în marea finală.

„Am o frustrare, totuși, pe care în mod normal n-aș expune-o nici în ruptul capului din motive evidente, dar azi cred că lucrurile trebuie taxate, iarăși din motive evidente! Vreau să văd publică lista juriului din Republica Moldova. Aș vrea să canalizăm hate-ul online către niște persoane, 7 la număr, dacă nu mă înșel, și nu către o întreagă națiune, care sunt sigură că a votat total altfel. Moldova iubește România!”, a spus Irina pe social media.

România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026, chiar dacă publicul de peste prut a dat 12 puncte. Și prezentatoarea din Republica Moldova, Margarita Druță, a fost șocată când a anunțat rezultatele și a văzut decizia juriului.

Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 la Eurovision 2026. Juriile naționale ale țărilor participante i-au dat Republicii Moldova 43 de puncte, dar votul publicului a făcut diferența. Cu 183 de puncte obținute din televoting, Republica Moldova a urcat în clasamentul final.

Ironia sorții? Cele mai multe puncte au venit chiar din partea României. Juriul din țara noastră a oferit 12 puncte, iar publicul 10 puncte. Și Ucraina a fost darnică cu Republica Moldova și a oferit 12 puncte din partea publicului și 8 puncte din partea juriului.

În cazul în care juriul din Republica Moldova i-ar fi acordat Alexandrei Căpitănescu maximul de 12 puncte, poziția țării noastre în clasament ar fi rămas la fel. Cu toate acestea, fanii emisiunii și ceilalți concurenți sunt de părere că gestul conta mai mult ca orice. Bulgaria a câștigat concursul cu 512 puncte, 312 de la public, 204 de la juriu. Pe locul 2 s-a clasat Israel cu 343 de puncte, iar pe locul 3 România cu 296.

Mulți artiști din România au criticat aspru decizia Republicii Moldova și au spus că nu mai au încredere în vecinii de peste prut. Aceștia au spus că juriul a făcut totul intenționat și că a sabotat-o pe Alexandra Căpitănescu în marea finală.

