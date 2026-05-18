La noi costă „o mână și-un picior”, dar să vezi în Germania. Cât a plătit un român pentru 1 kg de cireșe într-un LIDL din Frankfurt

Un român aflat în Germania a avut parte de o surpriză neașteptată, după ce a văzut cât costă cireșele într-un magazin Lidl din Frankfurt. Bărbatul a fotografiat eticheta și a spus că diferența față de ceea ce vede în România este greu de crezut, mai ales în plin sezon al fructelor de primăvară.

Imaginea a stârnit rapid reacții și în rândul internauților. În piețele din București, cireșele continuă să fie considerate un produs scump pentru mulți cumpărători. Comercianții spun că începutul de sezon vine aproape întotdeauna cu prețuri ridicate, în special pentru marfa de calitate sau pentru soiurile aduse din import.

Cât a scos românul din buzunar pentru 1 kg de cirește

În supermarketul din Frankfurt, românul a găsit cireșe la 1,49 euro pentru 100 de grame. Ceea ce înseamnă aproximativ 14,9 euro kilogramul, adică aproape 75 de lei. Chiar și așa, mulți români spun că diferența nu mai pare atât de mare dacă este comparată cu prețurile din Capitală.

În Piața Amzei din București, un kilogram de cireșe se vinde în această perioadă cu 50-60 de lei, în funcție de soi și aspectul fructelor. În Piața Obor, cumpărătorii pot găsi variante ceva mai accesibile, unde prețurile pornesc de la aproximativ 35 de lei kilogramul. Tot aici, cireșele pietroase se mai vând cu 13,90 lei kilogramul. Mai mult decât atât, unele produse variază între 25 și 30 de lei.

Specialiștii spun că explicațiile țin de mai mulți factori. Producția românească încă nu a intrat complet pe piață, multe fructe provin din import, iar comercianții din piețe lucrează cu volume mai mici și costuri mai mari decât marile lanțuri de retail.

În ultimele săptămâni, cireșele au fost printre cele mai comentate produse din piețe. În unele zone din țară prețurile au ajuns la valori considerate exagerate de mulți români.

