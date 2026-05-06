Au apărut primele cireșe românești. Cât a ajuns să coste un kilogram

De: Denisa Crăciun 06/05/2026 | 14:36
Cireșele românești au apărut/ Sursa foto: OLX

Dacă până acum pe piețele din țara noastră găseam doar cireșe din import, acum au apărut și cele românești. Costul pentru un kilogram este uriaș, însă pofticioșii nu se uită la bani și cumpără doar pentru gustul inconfundabil.

Iubitorii de cireșe au acum motive de bucurie. Au apărut primele fructe românești. Ele au fost puse la vânzare săptămâna aceasta în Oradea, mai exact în Piața Cetate. Sunt la mare căutare, dar agricultoara a explicat că a reușit să culeagă destul de puține. Din acest motiv, costul este ridicat. În ciuda acestui fapt, cei care sunt nerăbdători nu se uită la banii pe care trebuie să îi scoată din buzunar.

Cât costă un kilogram de cireșe românești

Prețul cerut pentru un singur kilogram de cireșe românești, la început de sezon pornește de la 80 de lei. Cantitatea mică și faptul că sunt proaspete au contribuit mult la alegerea unui preț. De asemenea, și gustul aromat, precum cel din copilărie, a fost un factor important. În plus, agricultoarea a explicat că în depozite, fructele din import sunt și mai scumpe și pot ajunge până la 100 de lei kilogramul.

Sunt puține și mici, dar măcar au gust, a spus Maria, agricultoarea care vinde în Piața Cetate din Oradea.

Cu toate că suma este destul de mare, majoritatea pofticioșilor nu se abțin și aleg să cumpere fie jumătate de kilogram, fie un sfert. Cireșele din Bihor ar putea apărea pe tarabele piețelor din oraș în a doua jumătate a lunii, spun experții. Totul depinde de cât de cald va fi în următoarele zile. După ce vor fi mai multe prezente în piețe, prețul ar putea scădea considerabil, astfel, de la 80 de lei kilogramul, ar ajunge să coste în jur de 50 de lei.

Pe de altă parte, primele cireșe apărute în România au fost de import. Acelea au venit din Spania și Grecia și au ajuns pe tarabe la finalul lunii aprilie. Prețurile diferă în funcție de oraș, iar în Sibiu, de exemplu, costul pentru un kilogram este de 180 de lei. Oamenii au luat cu asalt fructele, iar săptămâna trecută au mai rămas doar câteva cireșe. Totuși, stocul a fost aprovizionat, iar vânzătoarea a explicat că ce i-a făcut pe români să cumpere în număr așa mare a fost gustul intens.

Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești care apar la început de sezon, a spus comercianta.

