Cireșele din Spania au ajuns în România. Cât costă un kilogram în piețele din Sibiu

Pentru cireșele din țara noastră mai trebuie să așteptăm ceva. Cu toate acestea, pofticioșii pot cumpăra chiar în această perioadă din piețele din Sibiu. Ele provin din Spania, însă cei care își doresc să își satisfacă pofta o pot face la un suprapreț.

Cireșele sunt fără doar și poate unele dintre cele mai așteptate fructe din sezonul primăverii. Cele care au gustul copilăriei nu au apărut încă în România, însă au ajuns în Piața Cibin, chiar din Spania. Deși au un cost exorbitant, comercianții spun că sunt la mare căutare de clienți. Veștile bune nu se opresc aici și asta pentru că recolta din acest an va fi una bună, iar asta poate face ca prețul de pe tarabe să fie mai mic decât anul trecut.

Cât costă un kilogram de cireșe din Spania

Fructele românești nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate. Din acest motiv, exportatorii ajung în țara noastră cu cele mai bune produse. Printre cele mai populare și așteptate sunt cireșele. Iubitorii acestui fruct trebuie să știe că au apărut deja în piețele din Sibiu, mai exact în Piața Cibin. Au fost aduse din Spania, iar doritorii au dat deja startul. Prețul pentru un kilogram este de 180 de lei. Și deși este mult mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, atunci când trebuia să scoți din buzunar pentru o cantitate asemănătoare era de 150 de lei, oamenii nu se feresc să cumpere.

Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază, a spus o comerciantă.

Pe lângă pofta care este primordială, gustul cireșelor aduse este intens, iar asta îi convinge pe mulți să își cumpere măcar un kilogram.

Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești care apar la început de sezon, a mai adăugat comercianta.

De asemenea, cultivatorii vin cu vești bune. Aceștia au explicat că recolta din acest an va fi una bună și dacă producția este mare, prețul va fi mult mai mic pentru cele din țara noastră, comparativ cu anul trecut. Astfel, românii ar putea da pentru un kilogram în jur de 30-40 de lei.

VEZI ȘI: Cât a ajuns să coste un kilogram de căpșuni acum, în aprilie 2026? Există și variante mai ieftine

Smoothie-ul de dimineață te poate îngrășa? Mihaela Bilic explică ce face fructoza siluetei celor care adoptă un lifestyle sănătos