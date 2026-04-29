Cireșele din Spania au ajuns în România. Cât costă un kilogram în piețele din Sibiu

De: Denisa Crăciun 29/04/2026 | 13:22
Pentru cireșele din țara noastră mai trebuie să așteptăm ceva. Cu toate acestea, pofticioșii pot cumpăra chiar în această perioadă din piețele din Sibiu. Ele provin din Spania, însă cei care își doresc să își satisfacă pofta o pot face la un suprapreț.

Cireșele sunt fără doar și poate unele dintre cele mai așteptate fructe din sezonul primăverii. Cele care au gustul copilăriei nu au apărut încă în România, însă au ajuns în Piața Cibin, chiar din Spania. Deși au un cost exorbitant, comercianții spun că sunt la mare căutare de clienți. Veștile bune nu se opresc aici și asta pentru că recolta din acest an va fi una bună, iar asta poate face ca prețul de pe tarabe să fie mai mic decât anul trecut.

Cât costă un kilogram de cireșe din Spania

Fructele românești nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate. Din acest motiv, exportatorii ajung în țara noastră cu cele mai bune produse. Printre cele mai populare și așteptate sunt cireșele. Iubitorii acestui fruct trebuie să știe că au apărut deja în piețele din Sibiu, mai exact în Piața Cibin. Au fost aduse din Spania, iar doritorii au dat deja startul. Prețul pentru un kilogram este de 180 de lei. Și deși este mult mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, atunci când trebuia să scoți din buzunar pentru o cantitate asemănătoare era de 150 de lei, oamenii nu se feresc să cumpere.

Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază, a spus o comerciantă.

Pe lângă pofta care este primordială, gustul cireșelor aduse este intens, iar asta îi convinge pe mulți să își cumpere măcar un kilogram.

Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești care apar la început de sezon, a mai adăugat comercianta.

De asemenea, cultivatorii vin cu vești bune. Aceștia au explicat că recolta din acest an va fi una bună și dacă producția este mare, prețul va fi mult mai mic pentru cele din țara noastră, comparativ cu anul trecut. Astfel, românii ar putea da pentru un kilogram în jur de 30-40 de lei.

VEZI ȘI: Cât a ajuns să coste un kilogram de căpșuni acum, în aprilie 2026? Există și variante mai ieftine

Smoothie-ul de dimineață te poate îngrășa? Mihaela Bilic explică ce face fructoza siluetei celor care adoptă un lifestyle sănătos

Iți recomandăm
Ramona Olaru, schimbări majore. Vedeta TV a fost profund afectată de anumite întâmplări din viața personală
Știri
Ramona Olaru, schimbări majore. Vedeta TV a fost profund afectată de anumite întâmplări din viața personală
Cât costă, de fapt, internetul în Egipt. Sumele plătite de turiști i-au surprins pe români
Știri
Cât costă, de fapt, internetul în Egipt. Sumele plătite de turiști i-au surprins pe români
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Mediafax
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Adevarul
China construiește mașina de „unică folosință”. Cât costă un astfel de vehicul
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
Britanicii au analizat imaginile cu Charles și Trump și au stabilit: Marea Britanie vs. SUA 1-0
Mediafax
Britanicii au analizat imaginile cu Charles și Trump și au stabilit: Marea Britanie...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
Click.ro
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
Digi24
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10...
Dacă remorca e înmatriculată, ai voie cu motocultorul pe drumurile publice? Singura variantă legală în 2026
Promotor.ro
Dacă remorca e înmatriculată, ai voie cu motocultorul pe drumurile publice? Singura variantă legală în...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Arsenal secret: Cum a ajuns Steven Seagal pe lista neagră a Ucrainei
go4it.ro
Arsenal secret: Cum a ajuns Steven Seagal pe lista neagră a Ucrainei
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Ce spune Nicușor Dan despre un posibil premier PNL, dacă va pica Guvernul Bolojan
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Olaru, schimbări majore. Vedeta TV a fost profund afectată de anumite întâmplări din viața ...
Ramona Olaru, schimbări majore. Vedeta TV a fost profund afectată de anumite întâmplări din viața personală
Cât costă, de fapt, internetul în Egipt. Sumele plătite de turiști i-au surprins pe români
Cât costă, de fapt, internetul în Egipt. Sumele plătite de turiști i-au surprins pe români
Alberto Hangan, de la Survivor, pune „tunurile” pe Gabi Tamaş: „Un ipocrit”
Alberto Hangan, de la Survivor, pune „tunurile” pe Gabi Tamaş: „Un ipocrit”
Actorul Sam Neill anunță că s-a vindecat de cancer după ce a primit un tratament aflat în teste. ...
Actorul Sam Neill anunță că s-a vindecat de cancer după ce a primit un tratament aflat în teste. Chimioterapia clasică nu funcționase în cazul lui
Scandal uriaș în muzica populară! Constantin Măgureanu, acuzații dure din partea fiului
Scandal uriaș în muzica populară! Constantin Măgureanu, acuzații dure din partea fiului
Narcisa Balaban reacționează ferm în apărarea lui Alberto Guță: „E totul până la copiii mei”
Narcisa Balaban reacționează ferm în apărarea lui Alberto Guță: „E totul până la copiii mei”
Vezi toate știrile