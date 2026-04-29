Cât costă, de fapt, internetul în Egipt. Sumele plătite de turiști i-au surprins pe români

De: Denisa Crăciun 29/04/2026 | 14:15
Mulți români aleg ca destinație de vacanță Egyptul. Deși este o locație de vis, are un dezavantaj: internetul. Accesul la internet este o necesitate în fiecare vacanță, iar în lipsa roamingului, turiștii preferă să cumpere cartele locale. Cu toate acestea, prețul este unul discutat adesea în mediul online.

Egyptul este unul dintre cele mai apreciate locuri de vizitat. Este important ca turiștii să se asigure că au acces la internet și asta pentru că s-a întâmplat de nenumărate ori ca oamenii să își dorească să folosească harta sau să facă o căutare rapidă și să nu funcționeze. Din acest motiv, cei care nu beneficiază de roaming, au alte opțiuni oferite de țară. Ba mai mult, prețul este unul mult mai avantajos și se discută adesea pe marginea acestui subiect pe grupurile de călătorie.

Cât costă internetul în Egypt

Faimoasa destinație oferă mai multe opțiuni de internet turiștilor. Una dintre cele mai populare este prezentată de operatorul Vodafone. Acesta pune la dispoziție mai multe pachete pentru date mobile și apeluri, iar prețul diferă în funcție de internetul inclus. Pentru un astfel de pachet de 20 GB, de exemplu, oamenii trebuie să scoată din buzunar în jur de 15 dolari. Cei care au nevoie de mai mult trafic, există posibilitatea de a primi 35 GB, iar costul este de 20 dolari. Ultimul pachet disponibil, include 60 GB. Pentru această ofertă, prețul este mai ridicat și ajunge la 28 de dolari.

O alternativă la Vodafone este Telecom Egypt. Acesta pune la dispoziție mai multe pachete cu diverse costuri, în funcție de consumul de date. Astfel de pachete conțin atât internet, cât și minute, toate în același tarif. Prima variantă este de 15 GB, care are un preț de aproximativ 7 dolari. Cea de a doua are inclus 22 GB și ajunge la 9 dolari. Pe de altă parte, pentru 35 GB, turiștii plătesc 12 dolari. Există și opțiuni intermediare, mai exact 43 GB pentru 14 dolari sau 49 GB pentru 16 dolari.

De asemenea, pentru vizitatorii care au nevoie de mai mult internet există și un pachet special de 80 GB, care are un preț de 25 de dolari. Aceste pachete sunt mult mai avantajoase, mai ales pentru călătorii care au nevoie de conexiune de internet indiferent de momentul zilei.

