Romeo Vasiloni, mesaj dur pentru Ella și Răzvan. Ce le-a transmis celor doi îndrăgostiți

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt în plin divorț. Cu toate acestea, el și-a găsit rapid jumătatea și s-a cuplat cu o fostă concurentă de la Insula Iubirii, mai exact cu Ella Vișan. Cei doi și-au asumat relația, iar de curând au fost prezenți la un podcast, acolo unde au vorbit despre noua lor relație. Reacțiile au apărut imediat!

Ella și Răzvan, cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Aceștia au avut diverse apariții în online, iar cea mai recentă a fost în cadrul unui podcast. Oamenii s-au uitat, iar apoi au comentat întreaga discuție. Unul dintre ei este chiar fosta ispită masculină de la insulă, Romeo Vasiloni. În urmă cu câteva săptămâni l-a atacat dur pe Răzvan, iar acum a avut o reacție tranșantă asupra Ellei.

Ce mesaj le-a transmis Romeo Vasiloni cuplului Ella-Răzvan

Fosta ispită masculină de la faimoasa emisiune Insula Iubirii a avut un cuvânt de spus în această situație, mai ales că în timp ce se afla în Thailanda, a fost foarte apropiat de Ema, fosta soție a lui Răzvan. Acesta l-a mai criticat o dată pe bărbat, iar acum, după ce a aflat de participarea la podcast și a văzut o imagine virală cu cei doi a decis să nu mai tacă. Așadar a avut o reacție uluitoare pentru Ella. El consideră că este lipsă de respect față de mama copiilor DJ-ului și spune că ar trebui să își țină relația departe de ochii lumii.

Mi-au trimis oamenii o poză cu Ella și Răzvan pe care o pusese Ella, mare dragoste ce e între ei. Să fie sănătoși, să îi ajute Dumnezeu, să le meargă relația, dar ceea ce nu mi se pare ok este Ella. Ca femeie, zero empatie pentru femei. Aici mă refer strict la Ema, care trece printr-un divorț, care are au doi copii, au copii împreună, adică puteți să vă trăiți dragostea în liniște, pentru că e destul de deranjant să îți vezi bărbatul pe care l-ai iubit sau îl iubești atât de devreme în brațele altcuiva, chiar dacă se știe. Chiar dacă toată lumea știe că au o relație, nu mi se pare fair să se afișeze peste tot și vezi Doamne, marea lor iubire, a transmis Romeo Vasiloni.

În plus, bărbatul a vorbit și din perspectiva unui om care a trăit cu părinți divorțați. Romeo a mai spus că nu ar trebui să se afișeze atât de mult, dar și că părinții lui nu au făcut asta cu noii parteneri de viață.

Îmi permit să vorbesc pentru că și părinții mei au trecut printr-un divorț, când eram eu mic, dar nu știu să se afișat, să se fi mândrit la scurt timp cu alte relații. Deci, Ella zero empatie pentru femei, a mai adăugat el.

