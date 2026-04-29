Ella Vişan a răspuns la „întrebarea roşie”! Poate fi Răzvan Kovacs tatăl copiilor ei?

Ella Vișan a atras din nou atenția publicului după ce, într-un podcast recent, a discutat deschis despre relația cu Răzvan Kovacs și despre felul în care vede viitorul alături de acesta.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a devenit un subiect constant de discuție în mediul online, mai ales de când formează un cuplu cu Răzvan Kovacs, încă soțul Emei Oprișan, situație care a împărțit publicul în două tabere.

Ella Vişan a răspuns la „întrebarea roşie”!

Blondina primește zilnic numeroase mesaje legate de viața ei sentimentală, iar apariția în podcast a oferit ocazia unor clarificări. Aceasta a vorbit atât despre evoluția relației, cât și despre posibilitatea de a deveni mamă, un subiect sensibil pentru ea. Deși în trecut declara că are șanse reduse de a avea copii, controalele medicale recente i-au arătat că există soluții dacă își dorește acest lucru.

Întrebată direct dacă îl vede pe Răzvan Kovacs ca pe viitorul tată al copiilor ei, Ella Vișan a făcut o pauză scurtă înainte de a răspunde. A explicat că îl poate imagina pe DJ în acest rol și a subliniat că pentru ea contează modul în care un om se raportează la familie.

„Dacă ar fi să fie, da! Eu nu cataloghez omul după relația cu fosrul partener, ci după relația pe care o are cu copiii și părinții. Am văzut relația lui cu bunica și, pentru mine, a spus foarte mult. Mai ales, că știam că și-a asumat o responsabilitate pentru un copil care, biologic, nu e al lui, dar e al lui, parental. Poate nu este omul perfect. Nici eu nu sunt perfectă. Cu siguranță, este un părinte extraordinar”, a declarat aceasta.

Poate fi Răzvan Kovacs tatăl copiilor ei?

Discuția a ajuns și la posibilitatea unei despărțiri. Ella Vișan a recunoscut că s-a gândit la acest scenariu și a precizat că nu ar avea regrete. De asemenea, a insistat că nu trăiește pentru validarea din mediul online și că reacțiile oamenilor nu îi influențează deciziile personale.

Pentru moment, spune că se concentrează pe propria fericire, iar Răzvan Kovacs este cel care îi aduce echilibru și bucurie.

„Dacă va fi să se întâmple (n.r. despărțirea), îmi asum relația. A fost frumos, a fost intens și atât a fost. Eu nu trăiesc pentru oamenii de pe Instagram. Am fost acuzată că îmi fac reclamă. Eu nu am nevoie de reclamă. Nu trăiesc pentru online!”, a adăugat blondina.

CITEŞTE ŞI: Ema Oprișan, mesaj tăios pentru Ella Vișan! „Păpușică la început, ca după război câteva ore mai târziu”

Ella Vișan, replică surpriză în „triunghiul” cu Ema Oprișan: „Sunt o ispită”