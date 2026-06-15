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Armin Nicoară și Claudia Puican au plecat într-o vacanță de vis alături de fiul lor. Destinația aleasă de celebrul cuplu i-a surprins pe fani

De: Emanuela Cristescu 15/06/2026 | 10:59
Armin Nicoară și Claudia Puican au plecat într-o vacanță de vis alături de fiul lor. Destinația aleasă de celebrul cuplu i-a surprins pe fani
Armin Nicoară și Claudia Puican au plecat într-o vacanță de vis alături de fiul lor. Destinația aleasă de celebrul cuplu i-a surprins pe fani
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Armin Nicoară (31 de ani) și Claudia Puican au părăsit țara în mare secret! De când au devenit părinți, viața celor doi artiști s-a schimbat radical, iar fericirea le se citește pe chip. Recent, cei doi au lăsat baltă toate cântările și au orchestrat o escapadă spectaculoasă în formulă completă.

Traseul lor către porțile de îmbarcare a fost o adevărată aventură, mai ales că băiețelul lor a fost extrem de captivat de avion. Imediat ce roțile aeronavei au atins solul, cunoscutul saxofonist nu a mai rezistat și s-a pozat direct dintr-un complex hotelier de lux situat în Turcia, destinația perfectă pentru răsfăț!

Armin Nicoară și Claudia Puican, vacanță de lux

Armin Nicoară și Cluadia Puican au ales un resort spectaculos, cu teren de golf, plaje care îți taie răsuflarea și restaurante de top. Artistul le-a spus fanilor că este foarte încântat că poate să vadă și meciurile Campionatului Mondial în resort.

Această ieșire în formulă completă vine după o lungă perioadă în care fanii l-au asaltat pe artist cu întrebări incomode, curioși să afle de ce acesta se afișa mereu singur prin stațiunile exotice ale lumii. Sătul de speculații, Armin a rupt tăcerea în stilul său caracteristic, plin de umor, explicând că el este doar un „pion” trimis în recunoaștere pentru a se asigura că soția lui nu va avea parte de surprize neplăcute.

„Mă întreabă lumea de ce sunt singur în vacanță. Eu am spus că merg să testez locurile în vacanță pentru Claudia. E un plus, un minus, e nisipul cu pietre, după ea își alege, vine la sigur. E prea cald sau barmanul a adus sucul un pic mai târziu”, a spus artistul, pe un ton ironic, într-un live pe TikTok.

Saxofonistul s-a enervat la culme

Pe lângă imaginile de vis din vacanță, Armin Nicoară a declanșat un adevărat cutremur în rândul vedetelor care pozează în cupluri ideale pe rețelele de socializare. Artistul a dat cărțile pe față și a mărturisit că în spatele ecranelor, realitatea este una extrem de violentă și plină de ipocrizie. Sincer și fără filtre, saxofonistul a spus că refuză cu îndârjire să fie fals doar de dragul algoritmilor.

„Îi văd cum postează, iar eu trec pe lângă ei. „Ce-l iubesc pe soțul meu!”. După, închide telefonul și se bat. Se iau de cap. Pentru mine ești nimic. Oamenilor le place să fie mințiți. Mulți îmi zic: „Fii și tu ca cutare”. Ce să fiu? Fals? Nu pot să fiu fals! Că ștu că ăia își dau palme când închid telefonul. Și ei se prezintă „ce familie frumoasă!” Nu se poate să primes comentarii: „Uite la aia, uite la respectivul!”. Voi știți ce e la ăia în casă?”, a spus saxofonistul.

VEZI ȘI: Motivul pentru care Armin Nicoară pleacă în vacanță fără Claudia. Explicația este uluitoare

Armin Nicoară și Claudia Puican, separați în luna de miere! Motivul bizar pentru care au decis asta

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