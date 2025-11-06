Armin Nicoară și Claudia Puican, separați în luna de miere! Motivul bizar pentru care au decis asta

Armin Nicoară și Claudia Puican au trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lor, sărbătorind în aceeași zi atât nunta, cât și botezul fiului lor. Evenimentul a fost fastuos, iar cei doi artiști au reușit să îmbine tradiția cu modernul într-o petrecere de neuitat cu 1000 de invitați. Deși sunt soț și soție, ei au decis ca, după marele eveniment, să plece în luna de miere separat, fiecare având planuri diferite pentru această perioadă de relaxare.

Cei doi artiști au avut parte de o petrecere de proporții, la care au fost invitați peste 1000 de oameni, incluzând familie, prieteni apropiați și numeroși colegi de breaslă. Evenimentul a fost cu atât mai special cu cât a îmbinat două momente importante din viața lor: nunta și botezul băiețelului lor, Amir-Efrem, care împlinise 6 luni.

Armin Nicoară și Claudia Puican au organizat totul sub forma unei singure petreceri grandioase, ce a avut loc marți, pe 28 octombrie, într-o sală elegantă de evenimente din Timișoara. Meniul a fost la fel de variat ca și evenimentul, îmbinând preparatele tradiționale cu burgeri, sushi, platouri țărănești, cafea de calitate, înghețată și un candy bar generos, pregătit special pentru oaspeți.

Unde vor pleca în luna de miere

Armin Nicoară a dezvăluit că el și soția sa, Claudia Puican, au ales o variantă neobișnuită pentru luna de miere și anume ei o vor petrece separat. Cântăreața a decis să plece în Dubai, alături de băiețelul lor și de bona acestuia, profitând de faptul că acolo au deja un apartament și se simt ca acasă. Ea a hotărât să nu mai aștepte după soțul ei, mai ales că acesta are filmări programate și nu a putut să o însoțească.

La rândul său, Armin și-a organizat propria vacanță, programată pentru 9 decembrie, în Punta Cana, unde va merge alături de nașa lor, Stana Stepănescu, și de Irina Birou, plus câțiva prieteni. Artistul a explicat că drumul până în Republica Dominicană este prea lung pentru Claudia, motiv pentru care nu îl va însoți. Cei doi au subliniat că nu pot pleca împreună, deoarece nu vor să lase copilul singur, astfel că au împărțit responsabilitățile și au ales destinații diferite. Până acum, nu există nicio vacanță stablită împreună.

„Claudia o să plece în Dubai, doar ea cu copilul și bona, eu nu reușesc, că am câteva filmări. Pe 9 decembrie o să plec eu în Punta Cana, cu nașa specială Stana Stepănescu, cu Irina Birou. Ăsta ne e programul. Nu reușim să plecăm amândoi. Claudia a zis că nu mai stă după mine, că se duce acolo. Noi avem un apartament în Dubai, ne simțim acolo ca acasă. I-am zis să se ducă să se relaxeze, să meargă la căldură, iar ea în Punta Cana nu mai vine, că a zis că e drumul foarte lung. Nu lăsăm nici copilul singur acasă și, atunci, a zis Stana Stepănescu să merg eu cu ele și niște prieteni. Vom sta 7 zile. Avem o lună de miere separată. Momentan nu am planificat nimic împreună”, a povestit Armin Nicoară.

